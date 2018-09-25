Бывший футболист решил выращивать марихуану

Бывший полузащитник сборной Австралии Марк Брешиано начнет выращивать марихуану в медицинских целях. Об этом сообщает The Sun.

«В настоящий момент я обучаюсь вместе с партнером, который намерен производить медикаменты на основе марихуаны в следующем году. Наша компания называется Greenhope. Мы уже заказали сайт и запросили необходимые лицензии. Мы еще нескоро сможем производить лекарства на основе каннабиса. Сейчас мы собираемся посетить Канаду и США, чтобы изучить вопрос. Также мы планируем пообщаться с экспертами в Европе», — рассказал Брешиано.

Футболист завершил карьеру в 2015 году. Большую часть профессиональной карьеры он провел в Италии, играя за клубы «Эмполи», «Парма», «Палермо» и «Лацио». В составе сборной Австралии Брешиано провел 84 матча, забив в них 13 мячей. В 2001-м он вместе с национальной командой завоевал бронзовые медали Кубка конфедераций, а в 2015-м выиграл Кубок Азии.

В Австралии выращивание конопли и марихуаны в медицинских целях было легализовано в 2016 году. Производство и регулирование находятся в ведении штатов.