Моуринью принял важное решение по Погба

По сведениям издания, наставник манкунианцев уже объявил о своем решении команде. Моуринью посчитал, что Погба не тянет на роль капитана, а также не ставит "Манчестер Юнайтед" превыше всего.

При этом, команда приняла аргументы португальского наставника. В этом сезоне 25-летний Погба трижды был капитаном "МЮ", когда на поле не мог выйти Антонио Валенсия.