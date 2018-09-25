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Моуринью принял важное решение по Погба
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Моуринью принял важное решение по Погба 

Soccer News + ещё 11 3 часа назад
Фото: Soccer News
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью решил лишить французского полузащитника Поля Погба возможности быть капитаном команды, сообщает The Times.
По сведениям издания, наставник манкунианцев уже объявил о своем решении команде. Моуринью посчитал, что Погба не тянет на роль капитана, а также не ставит "Манчестер Юнайтед" превыше всего.
При этом, команда приняла аргументы португальского наставника. В этом сезоне 25-летний Погба трижды был капитаном "МЮ", когда на поле не мог выйти Антонио Валенсия.
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