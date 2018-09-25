Моуринью принял важное решение по Погба 

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью решил лишить французского полузащитника Поля Погба возможности быть капитаном команды, сообщает The Times.
По сведениям издания, наставник манкунианцев уже объявил о своем решении команде. Моуринью посчитал, что Погба не тянет на роль капитана, а также не ставит "Манчестер Юнайтед" превыше всего.
При этом, команда приняла аргументы португальского наставника. В этом сезоне 25-летний Погба трижды был капитаном "МЮ", когда на поле не мог выйти Антонио Валенсия.