На ЧМ-2022 введут пенальти на групповом этапе

На ЧМ-2022 могут ввести послематчевые пенальти на групповом этапе

В Международной федерации футбола (ФИФА) задумались о внедрении серий пенальти в случае ничейного результата на групповом этапе чемпионате мира 2022 года, сообщает "Советский спорт"

По информации издания The Sun, с целью исключить случаи, когда перед последним туром группового этапа команды знают, что им достаточно сыграть вничью в очном матче, чтобы выйти дальше и выбрать более удобного соперника по сетке плей-офф, в ФИФА рассматривают возможность введения послематчевых серий пенальти. В случае ничьей команды, как и нынче, получат по одному баллу, а вот победителю серии пенальти будет начислен еще один балл.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре.

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует ограничить количество возможных аренд в одно трансферное окно.