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Тотти рассказал о драке со Спаллетти
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Тотти рассказал о драке со Спаллетти в 2016 году 

Газета.Ru + ещё 15 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший игрок и многолетний капитан "Ромы" Франческо Тотти в своей автобиографии рассказал о конфликте, который произошел у него с главным тренером Лучано Спаллетти в 2016 году, передает "Советский спорт".
"После одной из игры мы зашли в раздевалки и закрыли дверь. Тренер начал дико орать на нас. Мой шкафчик расположен дальше всех от входа, рядом с Даниэле Де России и Алессандро Флоренци. Я склонился над бутсами, а когда поднял голову, то увидел перед собой лицо Спаллетти. Он был в сантиметре от меня. Он сказал: "Ты притворяешься лидером и играешь в карты, несмотря на мой запрет. Тебе пора свалить из команды, ты меня задолбал!"
Эти его слова окончательно вывели меня из себя. Спустя несколько секунд четыре человека уже разнимали нас и оттаскивали друг от друга. На этом наши отношения закончились. На пресс-конференции он успокоился, но все равно сказал, что удачный результат был достигнут не благодаря моему голу, а благодаря командным действиям", — приводит цитату из книги Тотти Football Italia.
Ранее Тотти рассказал, как прятался от фанатов в монастыре.
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