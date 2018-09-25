Защитник «Локомотива» попал в список худших футболистов 2018 года

Испанская спортивная газета Marca составила список главных разочарований года, куда включила немецкого легионера "железнодорожников". В прошлом сезоне Хеведес на правах аренды играл в туринском "Ювентусе", за который из-за травмы вышел на поле лишь три раза. В минувшее трансферное окно игрок перешел из немецкого "Шальке-04" в стан красно-зеленых.

Ранее в Лондоне объявили символическую сборную мира 2018 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).