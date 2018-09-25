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Защитник «Локомотива» попал в список худших футболистов
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Защитник «Локомотива» попал в список худших футболистов 2018 года 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Новобранец московского "Локомотива" защитник Бенедикт Хеведес попал в символическую сборную худших футболистов 2018 года, сообщает "Советский спорт".
Испанская спортивная газета Marca составила список главных разочарований года, куда включила немецкого легионера "железнодорожников". В прошлом сезоне Хеведес на правах аренды играл в туринском "Ювентусе", за который из-за травмы вышел на поле лишь три раза. В минувшее трансферное окно игрок перешел из немецкого "Шальке-04" в стан красно-зеленых.
В сборную худших игроков года по версии Marca также вошли Лорис Кариус ("Ливерпуль"/"Бешикташ"), Леонардо Бонуччи ("Милан"/"Ювентус"), Виктор Нильссон-Линделеф ("Манчестер Юнайтед"), Месут Озил ("Арсенал", Лондон), Уэсли Снейдер ("Ницца"/"Аль-Гарафа"), Тьемуэ Бакайоко ("Челси"/"Милан"), Гансо ("Севилья"/"Амьен"), Алексис Санчес ("Арсенал"/"Манчестер Юнайтед"), Келечи Ихеаначо ("Лестер Сити") и Лусиано Вьетто ("Атлетико"/"Валенсия"/"Фулхэм").
Ранее в Лондоне объявили символическую сборную мира 2018 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
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