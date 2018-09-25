«Монако» проиграл «Анже»

«Монако» с Головиным в составе потерпел поражение от «Анже» в седьмом туре Лиги 1

«Монако» на своём поле проиграл футбольному клубу «Анже» в матче седьмого тура французской Лиги 1.

Встреча, проходившая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в игре забил Стефан Баокен

Полузащитник сборной России Александр Головин провёл на поле весь матч и результативными действиями не отметился.

В следующем туре «Монако» встретится с «Сент-Этьеном», а «Анже» — с «Генгамом».

Ранее сообщалось, что Головин впервые выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «Анже».