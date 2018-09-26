Вратарь сборной России рассказал о врачебной ошибке

интервью Вратарь сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий «Известиям» рассказал о врачебной ошибке, из-за которой он оказался близок к завершению спортивной карьеры.

«Если очень коротко, то во время операции была занесена инфекция. Ошибаемся мы все, но дело в том, как мы эти ошибки исправляем. В моем случае я был предоставлен сам себе. Я бы и простил всех виновных, но никакой помощи от них не получил. Есть ощущение несправедливости», — сказал Бухлицкий.

Вратарь рассказал, что уже прошел две операции на колене, а на третью ему пока не хватает денег. Бухлицкий отметил, что средства на лечение ему удалось найти благодаря друзьям из большого футбола и бизнеса.

По словам Бухлицкого, средняя зарплата «пляжника» — 80-100 тысяч рублей в месяц, что несравнимо с большим футболом.

В составе сборной России Бухлицкий дважды становился чемпионом мира по пляжному футболу. Выступал за клубы по пляжному футболу «Строгино», «Локомотив», «Крылья Советов» и «Барселона».