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Вратарь сборной России рассказал о врачебной ошибке
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Вратарь сборной России рассказал о врачебной ошибке 

Рамблер + ещё 6 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Вратарь сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий в интервью «Известиям» рассказал о врачебной ошибке, из-за которой он оказался близок к завершению спортивной карьеры.
«Если очень коротко, то во время операции была занесена инфекция. Ошибаемся мы все, но дело в том, как мы эти ошибки исправляем. В моем случае я был предоставлен сам себе. Я бы и простил всех виновных, но никакой помощи от них не получил. Есть ощущение несправедливости», — сказал Бухлицкий.
Вратарь рассказал, что уже прошел две операции на колене, а на третью ему пока не хватает денег. Бухлицкий отметил, что средства на лечение ему удалось найти благодаря друзьям из большого футбола и бизнеса.
По словам Бухлицкого, средняя зарплата «пляжника» — 80-100 тысяч рублей в месяц, что несравнимо с большим футболом.
В составе сборной России Бухлицкий дважды становился чемпионом мира по пляжному футболу. Выступал за клубы по пляжному футболу «Строгино», «Локомотив», «Крылья Советов» и «Барселона».
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