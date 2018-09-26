В «Локомотив» могли перейти Мертенс и Подольски 

Бывший спортивный директор "Локомотива" Кирилл Котов, который сейчас ответственный за селекцию в "Балтике", рассказал, что в стан "железнодорожников" могли перейти Дрис Мертенс и Лукас Подольски, передает Sport24.
"Участвовал в переговорах по Мертенсу. Все сорвалось, когда всплыл "Наполи". И Мертенс в итоге выбрал их. Если бы это не случилось, мы бы закрыли эту сделку.
Когда Подольски играл в "Кельне", я лично к нему летал — и папарацци даже выложили кадры в прессу. Его выбор был сделан в пользу нас, но в последний момент на Подольски вышел "Арсенал", и он передумал. Хотя после игры, на которую я прилетал, мы обо всем договорились. Лукас даже снял майку "Кельна" — попросил передать президенту "Локомотива", — поделился Котов.
Ранее защитник "Локомотива" попал в список худших футболистов 2018 года.