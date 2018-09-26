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Жена Аршавина ответила на дерзость Барановской
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Жена Аршавина ответила Барановской 

Рамблер 1 час назад
Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса, в июле объявившая об уходе из Instagram из-за «гадостей», которые ей пишут, все же обновила страницу.
Женщина опубликовала фото Аршавина с ее старшей дочерью. По версии издания «Дни.ру», этот снимок стал ответом бывшей жене футболиста Юлии Барановской.
Ранее Барановская написала в ответ своим подписчикам в Instagram, что Арашавина нельзя называть «папой», так как он «осознанно не общается со своими детьми пять лет».
«На мой взгляд для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений, отец это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого…» — заявила она.
>> Аршавин не отец моим детям: Барановская шокировала фанатов
Под новой публикацией Аршавиной пользователи начали оставлять негативные комментарии.
«Троих бросил и этих бросит!» — заявила одна из ее подписчиц.
Аршавин женился на Алисе Казьминой в сентябре 2016 года. В феврале 2017-го у них родилась дочь. Сын и дочь женщины от первого брака также живут вместе с ними. У Аршавина есть трое детей от телеведущей Юлии Барановской.
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