Жена Аршавина ответила на дерзость Барановской

Жена Аршавина ответила Барановской

Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса, в июле объявившая об уходе из Instagram из-за «гадостей», которые ей пишут, все же обновила страницу.

Женщина опубликовала фото Аршавина с ее старшей дочерью. По версии издания «Дни.ру», этот снимок стал ответом бывшей жене футболиста Юлии Барановской

Ранее Барановская написала в ответ своим подписчикам в Instagram, что Арашавина нельзя называть «папой», так как он «осознанно не общается со своими детьми пять лет».

«На мой взгляд для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений, отец это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого…» — заявила она.

Под новой публикацией Аршавиной пользователи начали оставлять негативные комментарии.

«Троих бросил и этих бросит!» — заявила одна из ее подписчиц.