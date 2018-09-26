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Во Франции отметили игру Головина
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Французское СМИ признало Головина лучшим игроком «Монако» в матче с «Анже» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил самую высокую оценку в команде по итогам матча чемпионата Франции по футболу с «Анже».
Французское интернет-издание Orange поставило Головину за игру шесть баллов. Из игроков «Монако» больше никто не получил такой оценки.
«Головин подтвердил хорошее первое впечатление, оставшееся после игры с «Нимом». В первом матче в стартовом составе Головин отдал множество хороших пасов и крайне непринуждённо обращался с мячом», — говорится в отчёте об игре на сайте Orange.
Авторы считают, что игра Головина даёт надежду на успешное выступление в новом клубе, а также выразили мнение, что россиянину необходимо набрать оптимальную форму после травмы и обрести стабильность.
Ранее «Монако» на своём поле проиграл футбольному клубу «Анже» в матче седьмого тура французской Лиги 1.
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