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«Ахмат» и «Арсенал» вышли в 1/8 финала Кубка России
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«Ахмат» и тульский «Арсенал» вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу 

RT на русском 2 часа назад
Фото: © arsenaltula.ru
Грозненский «Ахмат» на выезде обыграл клуб Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» в рамках матча 1/16 финала Кубка России по футболу.
Встреча завершилась со счётом 3:3 (пенальти 4:2).
В основное время грозненцы дважды выходили вперёд после голов Заура Садаева (26-я минута) и Магомеда Митришева (85-я). Хабаровчане отыгрывались усилиями Евгения Кабаева (78-я) и Дениса Дедечко (87-я).
В дополнительное время «Ахмат» снова вышел вперёд благодаря реализованному пенальти Бекима Балая (113-я). «СКА-Хабаровск» вновь сумел уйти от поражения после точного удара Ираклия Квеквескири (119-я). А на 117-й минуте Дедечко не сумел реализовать пенальти.
Тульский «Арсенал» в гостях переиграл «Сахалин», выступающий в Профессиональной футбольной лиге, со счётом 2:1.
Таким образом, «Ахмат» и «Арсенал» вышли в 1/8 финала Кубка России.
Ранее екатеринбургский «Урал» переиграл нижнекамский футбольный клуб «Нефтехимик» в 1/16 финала Кубка России.
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