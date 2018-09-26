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bwin посмеялся над фигуркой Головина с французского ТВ
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bwin посмеялся над фигуркой Головина с французского ТВ 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вчера в матче «Монако» — «Анже» Александр Головин дебютировал в основе нового клуба. Во время презентации стартовых составов в трансляции что-то случилось с графикой, и Головин стал манекеном. Вероятно, его просто не удалось сфотографировать для ТВ.
скриншот
Пользователи в социальных сетях начали шутить, подняв волну троллинга, сравнивая модель футболиста в том числе с Фантомасом. К шуткам подключился букмекер bwin, на сайте которого в анонсах матчей дня изображения Мохаммеда Салаха, Эдена Азара, Зе Луиша и Артема Дзюбы были заменены фотографиями ликующих манекенов.
Получилось весело:
bwin
Это стоит увидеть своими глазами
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