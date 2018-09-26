Ещё
Украинского футболиста попросили забыть русский язык
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Украине призвали Ярмоленко прекратить давать интервью на русском языке 

Чемпионат.com + ещё 5 3 часа назад
Фото: Reuters
Директор департамента по связям со СМИ киевского «Динамо» Николай Несенюк в своём «фейсбуке» обратился к нападающему «Вест Хэм Юнайтед» Андрею Ярмоленко.
«Андрей, меня приятно поразило твое флеш-интервью после матча в Ливерпуле. Коротко, по сути и на английском. Я всегда в тебя верил. Нормальный порядочный парень, который достиг успеха благодаря таланту и труду. Ты ещё и умный, я это тоже знаю. Ты понимаешь, что в Англии футболист не только играет, но и разговаривает. Это необходимость. «Немых» там не уважают. Так же ты понимаешь, что в Англии говорить с журналистами «по-русски» не годится. И не только потому, что русские для англичан теперь — это убийцы и отравители. Именно поэтому ты пытаешься говорить на английском и правильно делаешь.
А ещё я знаю, что ты, Андрей, — истинный патриот Украины без лишних слов. Ты являешься примером для детей и юношей, и ты тоже знаешь. Так почему же ты, Андрюша, говоришь с украинскими журналистами на иностранном (не на английском) языке? Почему не говоришь на родном, который прекрасно знаешь?
Возможно, в детстве пацаны сказали тебе, что говорить на родном языке — это западло? Но ты уже взрослый дядя и знаешь, что это не так. Ты говоришь «Слава Украине!» И поёшь гимн на родном языке. Так продолжай дальше! Я думаю, что этого тебе просто никто вовремя не подсказал. Так вот я и подсказываю! Говори с британскими журналистами на английском, а с нашими — на украинском! Это же так просто и естественно! Это нужно не нам, это нужно тебе, твоим сыновьям, которые будут жить после нас в сильной, могучей и процветающей Украине. Заранее тебе спасибо!», — написал Несенюк.
Чемпионат.com: последние новости
Рыболовлев не собирается продавать «Монако» Футбольная ассоциация Англии согласовала продажу «Уэмбли» владельцу «Фулхэма» Модрич — лучший футболист 2018 года по версии ФИФА
Комментарии31
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пятикратная чемпионка Игр попалась на допинге41
У вратаря сборной России нет денег на операцию11
Жена Аршавина ответила на дерзость Барановской53
«Какого черта он делает в „Монако“? Головин стал лучшим
Голая звезда «Спартака» вскружила головы своими формами
Видео
01:06
Лишний вес и серое катание. Что происходит с Медведевой?
Фигурное катание
11:41
Расстался с девушкой, покорил французов: как зажигает Головин
Футбол Статьи
06:20
В России дали совет Поветкину
Бокс
01:00
Жена Аршавина ответила на дерзость Барановской
Футбол
01:13
FIFA готовит реформу футбола
Футбол
04:19
«Хабиб не доживет до второго раунда»
MMA
01:28
WADA вступилось за Россию
Летние виды спорта Статьи
05:15
ФИФА объявила лучший гол 2018 года
Футбол
04:16
«Заработал лайк»: как Глушаков отбыл наказание в дубле
Футбол Статьи
03:12
Почему наш биатлон в большой опасности
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение