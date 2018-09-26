«Какого черта он делает в „Монако“?

Полузащитник сборной России Александр Головин впервые появился в стартовом составе на игре «Монако» с «Анже».

В предматчевой графике на телевидении Головина представили в виде манекена — он оказался единственным игроком стартового состава без лица.

Во Франции забыли как выглядят белые люди pic.twitter.com/lnRE1sVM3N— Головин в «Монако» (@GolovinMonaco) 26 сентября 2018 г.

Образ Головина напомнил интернет-пользователям Фантомаса, манекенов, используемых на краш-тестах, и даже рэпера Оксимирона.

В целом Александр произвел хорошее впечатление на болельщиков «Монако»: он оказался чуть ли не единственным игроком, к которому не было претензий.

«Вся команда была недостойна, за исключением Головина и Бенальо. Игроки несут ответственность в первую очередь, но в этой ситуации виноват каждый. Время реагировать на всех уровнях в клубе», — писали болельщики в соцсетях.

Некоторые даже заявляли, что Головин слишком хорош для «Монако».

«Какого черта Головин оказался в «Монако»? Какого черта «Арсенал» проспал и не подписал его вовремя?», — удивлялись они.

В матче с «Анже» Александр Головин провел на поле 90 минут и сделал 63 передачи, 50 из которых точные.