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В «Манчестер Юнайтед» произошел раскол
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В «Манчестер Юнайтед» произошел раскол 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Ведущие игроки «Манчестер Юнайтед» разочарованы и разозлены работой главного тренера Жозе Моуринью. При этом руководство клуба поддерживает наставника. Об этом сообщает ESPN.
По информации издания, последней каплей стало решение португальского специалиста лишить Поля Погба статуса вице-капитана и обещание больше никогда не выпускать его на поле с капитанской повязкой. Один из источников ESPN отметил, что атмосфера в раздевалке стала накаляться еще в июле.
Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд дал понять игрокам, что руководство полностью на стороне Моуринью. Оно верит, что тренер сумеет наладить отношения с игроками.
Тем не менее, многие футболисты чувствуют себя беспомощными из-за поддержки тренера руководством. Если ситуация не изменится, то они могут уйти из клуба летом 2019 года.
Ранее 26 сентября Sky Sports опубликовал видео с тренировки «Манчестер Юнайтед», на которой Погба и Моуринью вступили в конфликт. Француз протянул тренеру руку, тот жест проигнорировал и высказал полузащитнику претензию. Это вызвало недовольство Погба.
Моуринью лишил игрока капитанской повязки 25 сентября. Так он отреагировал на критику игрового стиля «Манчестер Юнайтед», которую Погба высказал после матча с «Вулверхэмптоном» (1:1). Также между ними возник конфликт в августе, когда француз, ставший чемпионом мира, разозлился на Моуринью. Тренер выразил мнение, что Погба играл за сборную Франции на чемпионате мира лучше, чем за клуб.
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