УЕФА «рассорил» Германию и Турцию

Определено место проведения ЧЕ-2024

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. Соответствующее решение огласил глава УЕФА Александр Чеферин на заседании исполкома европейской футбольной организации в Ньоне.

Матчи чемпионата Европы 2024 года пройдут в Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

Это уже второй чемпионат Европы для Германии — страна принимала европейское футбольное первенство в 1988 году.

Также в Германии проводились чемпионаты мира 1974 и 2006 годов. При выборе страны-хозяйки исполком УЕФА учел богатый опыт Германии в организации масштабных футбольных турниров.

Соперником Германии в борьбе за право провести европейское первенство по футболу была Турция.

Турецкие блогеры уже назвали решение политическим: по их мнению, таким образом Европа пытается замедлить рост турецкой экономики.

В чемпионате Европы 2024 года примут участие 24 команды.