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УЕФА «рассорил» Германию и Турцию
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Определено место проведения ЧЕ-2024 

Рамблер + ещё 68 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. Соответствующее решение огласил глава УЕФА Александр Чеферин на заседании исполкома европейской футбольной организации в Ньоне.
Матчи чемпионата Европы 2024 года пройдут в Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.
Это уже второй чемпионат Европы для Германии — страна принимала европейское футбольное первенство в 1988 году.
Также в Германии проводились чемпионаты мира 1974 и 2006 годов. При выборе страны-хозяйки исполком УЕФА учел богатый опыт Германии в организации масштабных футбольных турниров.
Соперником Германии в борьбе за право провести европейское первенство по футболу была Турция.
Турецкие блогеры уже назвали решение политическим: по их мнению, таким образом Европа пытается замедлить рост турецкой экономики.
В чемпионате Европы 2024 года примут участие 24 команды.
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