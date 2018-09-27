«Ювентус» показал лучший старт за 88 лет

«Ювентус» обыграл «Болонью» в матче шестого тура чемпионата Италии. Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Ювентус» и завершилась уверенной победой хозяев поля со счётом 2:0. Голами отметились Пауло Дибала и Блез Матюиди. Таким образом, туринский клуб продемонстрировал лучший старт сезона за 88 лет. Впервые с 1930 года бьянконери одержали семь побед в семи первых матчах.

«Ювентус» выиграл шесть стартовых матчей Серии А и одержал одну победу в групповом этапе Лиге чемпионов. В семи матчах команда Массимилиано Аллегри забила 15 голов и пропустила четыре.

Туринский клуб набрал 18 очков и возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А.