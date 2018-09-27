Марадона намерен жаловаться на судью в ФИФА

Главный тренер мексиканского "Дорадоса" Диего Марадона негативно высказался в отношении судейства в матче Кубка страны с "Керетао" (1:2), сообщает "Спорт-экспресс".

Бывший футболист считает, что рефери был не объективен и принимал решения только в пользу соперника

"Все будет доведено до ФИФА. Я обещаю, что туда отправится куча жалоб на судейство. Нельзя за такие вещи давать стандарты. Мы понимали, что соперник захочет этим воспользоваться, поэтому не фолили у своих ворот. Давление? Давление ощущает отец семейства, которому нужно идти в четыре часа ночи зарабатывать сто песо в дом. К счастью, у меня такой проблемы нет", — заявил аргентинец.

Седьмого сентября этого года чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Марадона занял пост главного тренера мексиканского клуба "Дорадос де Синалоа ".

Ранее сообщалось, что Марадона назвал лучшую для просмотра "с косячком" игру ЧМ-2018.