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Марадона намерен жаловаться на судью в ФИФА
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Марадона намерен жаловаться на судью в ФИФА 

Газета.Ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер мексиканского "Дорадоса" Диего Марадона негативно высказался в отношении судейства в матче Кубка страны с "Керетао" (1:2), сообщает "Спорт-экспресс".
Бывший футболист считает, что рефери был не объективен и принимал решения только в пользу соперника
"Все будет доведено до ФИФА. Я обещаю, что туда отправится куча жалоб на судейство. Нельзя за такие вещи давать стандарты. Мы понимали, что соперник захочет этим воспользоваться, поэтому не фолили у своих ворот. Давление? Давление ощущает отец семейства, которому нужно идти в четыре часа ночи зарабатывать сто песо в дом. К счастью, у меня такой проблемы нет", — заявил аргентинец.
Седьмого сентября этого года чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Марадона занял пост главного тренера мексиканского клуба "Дорадос де Синалоа".
Ранее сообщалось, что Марадона назвал лучшую для просмотра "с косячком" игру ЧМ-2018.
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