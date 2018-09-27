Ставший россиянином бразилец собрался в сборную России

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал получение российского гражданства и отметил, что готов к выступлениям за национальную команду. Интервью с форвардом опубликовано на официальном сайте «Краснодара».

«После того, как я получил российский паспорт, у меня получилось еще больше желания выступать за сборную России. Хотя сейчас стараюсь сосредоточиться на выступлениях за клуб. Если я буду приносить пользу "Краснодару", то это оценит и тренерский штаб сборной», — заявил Ари.

26 июля стало известно, что 32-летний форвард получил российское гражданство. Футболист подал документы на оформление паспорта еще в 2015-м.