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Ставший россиянином бразилец собрался в сборную
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Ставший россиянином бразилец собрался в сборную России 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал получение российского гражданства и отметил, что готов к выступлениям за национальную команду. Интервью с форвардом опубликовано на официальном сайте «Краснодара».
«После того, как я получил российский паспорт, у меня получилось еще больше желания выступать за сборную России. Хотя сейчас стараюсь сосредоточиться на выступлениях за клуб. Если я буду приносить пользу "Краснодару", то это оценит и тренерский штаб сборной», — заявил Ари.
26 июля стало известно, что 32-летний форвард получил российское гражданство. Футболист подал документы на оформление паспорта еще в 2015-м.
В общей сложности, Ари выступает в чемпионате России восемь лет. В 2010 году бразилец перешел в московский «Спартак». С 2013-го форвард — игрок «Краснодара». Тем не менее, он провел два сезона в аренде у московского «Локомотива». В составе «железнодорожников» бразилец стал чемпионом России в сезоне-2017/2018.
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