Хет-трик Неймара помог «ПСЖ» разгромить «Црвену Звезду»

Французский "ПСЖ" дома одержал крупную победу над сербской "Црвеной Звездой" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу парижан, сообщает "Советский спорт"

В составе победителей хет-трик оформил бразильский нападающий Неймар. Еще по голу на свой счет записали Эдинсон Кавани, Анхель Ди Мария и Килиан Мбаппе.

Автором единственного забитого мяча у "Црвены Звезды" стал Марко Марин

Лига чемпионов. Группа C. 2-й тур"ПСЖ" (Франция) — "Црвена Звезда (Сербия) — 6:1Голы: 1:0 — Неймар — 20, 2:0 — Неймар — 22, 3:0 — Кавани — 37, 4:0 — Ди Мария — 41, 5:0 — Мбаппе — 70, 5:1 — Марин — 74, 6:1 — Неймар — 81