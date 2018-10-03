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Хет-трик Неймара помог «ПСЖ» разгромить «Црвену Звезду»
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Хет-трик Неймара помог «ПСЖ» разгромить «Црвену Звезду» 

Газета.Ru + ещё 39 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Французский "ПСЖ" дома одержал крупную победу над сербской "Црвеной Звездой" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу парижан, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей хет-трик оформил бразильский нападающий Неймар. Еще по голу на свой счет записали Эдинсон Кавани, Анхель Ди Мария и Килиан Мбаппе.
Автором единственного забитого мяча у "Црвены Звезды" стал Марко Марин.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Группа C. 2-й тур"ПСЖ" (Франция) — "Црвена Звезда (Сербия) — 6:1Голы: 1:0 — Неймар — 20, 2:0 — Неймар — 22, 3:0 — Кавани — 37, 4:0 — Ди Мария — 41, 5:0 — Мбаппе — 70, 5:1 — Марин — 74, 6:1 — Неймар — 81
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