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Игрок опоздал на тренировку Гвардиолы и поплатился
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СМИ: Гвардиола отстранил игрока «Манчестер Сити» Менди от тренировок из-за опоздания 

ТАСС + ещё 17 1 час назад
Фото: EPA
Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола на неделю отстранил французского защитника Бенжамена Менди от тренировок с основной командой из-за опоздания на восстановительные процедуры. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.
В воскресенье, 23 сентября, 24-летний Менди на три часа опоздал на занятия для восстановления после травмы. У француза ранее был диагностирован ушиб стопы. Менди опоздал на базу, так как в субботу он был в Лондоне на боксерском поединке британца Энтони Джошуа и россиянина Александра Поветкина.
Как сообщает издание, как только Менди вошел в кабинет Гвардиолы, испанский тренер выгнал его. В пятницу специалист сообщил журналистам, что француз работает на тренировках каждый день. Но согласно информации источника Goal, Менди был отстранен главным тренером от занятий с основной командой на неделю.
Менди перешел в "Манчестер Сити" прошлым летом из "Монако" за 58,1 млн евро. На тот момент он стал самым дорогим защитником в истории футбола, в январе 2018 года этот рекорд был побит голландцем Вирджилом ван Дейком, которого "Ливерпуль" купил у "Саутгемптона" за 84 млн евро.
Большую часть прошлого сезона Менди пропустил из-за разрыва крестообразных связок колена, полученного в сентябре. Всего французский защитник провел 13 матчей за "Манчестер Сити" и отдал пять голевых передач. После семи туров в чемпионате Англии Менди делит первое место в списке лучших ассистентов лиги вместе с греческим защитником "Уотфорда" Хосе Холебасом. Оба футболиста отдали по четыре результативных паса.
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