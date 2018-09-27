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ЦСКА и «Спартак» попали на полмиллиона
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ЦСКА и «Спартак» оштрафовали на полмиллиона после дерби 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ЦСКА и "Спартак" оштрафованы на 550 тысяч рублей после дерби 23 сентября, сообщает "Советский спорт".
Матч 8-го тура РПЛ между московскими ЦСКА и "Спартаком" закончились ничьей (1:1).
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие санкции были наложена клубам после воскресного дерби.
"За скандирование зрителями оскорбительных выражений ЦСКА оштрафован на 50 тысяч, за использование пиротехники — на 125 тысяч рублей. По "Спартаку" — за скандирование ненормативной лексики — 50 тысяч, за пиротехнику — 125 тысяч. Два человека сидели на ограждении. За неправомерное действие зрителей, создающих угрозу жизни и здоровья — 50 тысяч рублей. За несогласованные баннеры — 100 тысяч рублей. Еще один из баннеров содержал ненормативную лексику, за это штраф 50 тысяч рублей", — сообщил Григорьянц.
Ранее стало известно число задержанных фанатов по итогам дерби ЦСКА — "Спартак".
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