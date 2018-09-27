Ещё
Посещаемость матчей РПЛ выросла на треть после ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Посещаемость матчей РПЛ выросла на треть после ЧМ-2018 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Средняя посещаемость матчей Российской премьер-лиги в текущем сезоне выросла с 13 тысяч человек в прошлом году до 20 тысяч. Таким ростом популярности турнир обязан прошедшему в 2018 году в России чемпионату мира по футболу, считает президент РПЛ Сергей Прядкин.
«Об этом в первую очередь говорят цифры. Средняя посещаемость матчей РПЛ — 20 тысяч болельщиков. В предыдущем сезоне эта цифра не превышала 13 тысяч», — заявил глава лиги RT.
При этом Прядкин признался, что перед матчем за Суперкубок страны в Нижнем Новгороде опасался за посещаемость.
«Задавался вопросом: а сможем ли мы выдержать тот настрой болельщиков, привлечь зрителей? Но 44 тысяч человек на трибунах сказали сами за себя», — констатировал он.
При этом, по его словам, российские клубы сейчас ждёт переход в холодное время. И то, сохранят ли они интерес зрителей, будет зависеть от того, смогут ли они обеспечить тепло и комфорт на стадионе.
«Сам чемпионат проходит на высоком уровне: плотность таблицы и интересные поединки вызывают дополнительный ажиотаж у зрителя», — добавил он.
Ранее Российская премьер-лига в первом туре сезона-2018/19 установила новый рекорд посещаемости. На футбольные матчи стартового этапа пришли 169 600 человек, или 21 200 зрителей в среднем за игру. Предыдущий рекорд посещаемости в РПЛ был установлен в сезоне 2010 года. Тогда матчи первого тура посетили 135 323 (в среднем 16 915 за игру) зрителя.
Чуть позже рекорд посещаемости также был установлен во второй по значимости лиге страны — Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Так, матчи восьмого тура ФНЛ сезона-2018/19 посетили 112 367 человек. Предыдущий рекорд был равен 98 118 зрителям.
Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Победителем турнира стала сборная Франции. Российская команда смогла дойти до четвертьфинала, где по пенальти уступила будущим вице-чемпионам хорватам. Этот результат стал лучшим для россиян за современную историю.
Парламентская газета: последние новости
Евро-2024 пройдёт в Германии Хорватский футболист объяснил, почему не пожал руку Путину на ЧМ-2018 Газзаев уверен, что Петербург достойно проведет ЧМ по хоккею 2023 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова побила мировой рекорд21
Российские дзюдоисты «опозорились» перед Путиным305
УЕФА «рассорил» Германию и Турцию12
Липницкая рассказала о продолжении карьеры1
«Какого черта он делает в „Монако“?12
Видео
01:06
Лишний вес и серое катание. Что происходит с Медведевой?
Фигурное катание
11:41
Расстался с девушкой, покорил французов: как зажигает Головин
Футбол Статьи
06:20
В России дали совет Поветкину
Бокс
00:43
Раскрыта личность любовницы Глушакова
Футбол
01:00
Жена Аршавина ответила на дерзость Барановской
Футбол
02:02
Хоккеист умер во время матча в Москве
Хоккей
01:13
FIFA готовит реформу футбола
Футбол
04:19
«Хабиб не доживет до второго раунда»
MMA
01:28
WADA вступилось за Россию
Летние виды спорта Статьи
05:15
ФИФА объявила лучший гол 2018 года
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение