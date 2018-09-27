Посещаемость матчей РПЛ выросла на треть после ЧМ-2018

Средняя посещаемость матчей Российской премьер-лиги в текущем сезоне выросла с 13 тысяч человек в прошлом году до 20 тысяч. Таким ростом популярности турнир обязан прошедшему в 2018 году в России чемпионату мира по футболу, считает президент РПЛ Сергей Прядкин

«Об этом в первую очередь говорят цифры. Средняя посещаемость матчей РПЛ — 20 тысяч болельщиков. В предыдущем сезоне эта цифра не превышала 13 тысяч», — заявил глава лиги RT.

При этом Прядкин признался, что перед матчем за Суперкубок страны в Нижнем Новгороде опасался за посещаемость.

«Задавался вопросом: а сможем ли мы выдержать тот настрой болельщиков, привлечь зрителей? Но 44 тысяч человек на трибунах сказали сами за себя», — констатировал он.

При этом, по его словам, российские клубы сейчас ждёт переход в холодное время. И то, сохранят ли они интерес зрителей, будет зависеть от того, смогут ли они обеспечить тепло и комфорт на стадионе.

«Сам чемпионат проходит на высоком уровне: плотность таблицы и интересные поединки вызывают дополнительный ажиотаж у зрителя», — добавил он.

Ранее Российская премьер-лига в первом туре сезона-2018/19 установила новый рекорд посещаемости. На футбольные матчи стартового этапа пришли 169 600 человек, или 21 200 зрителей в среднем за игру. Предыдущий рекорд посещаемости в РПЛ был установлен в сезоне 2010 года. Тогда матчи первого тура посетили 135 323 (в среднем 16 915 за игру) зрителя.

Чуть позже рекорд посещаемости также был установлен во второй по значимости лиге страны — Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Так, матчи восьмого тура ФНЛ сезона-2018/19 посетили 112 367 человек. Предыдущий рекорд был равен 98 118 зрителям.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Победителем турнира стала сборная Франции. Российская команда смогла дойти до четвертьфинала, где по пенальти уступила будущим вице-чемпионам хорватам. Этот результат стал лучшим для россиян за современную историю.