В «МЮ» опровергли переговоры с Зиданом

В «Манчестер Юнайтед» опровергли факт ведения переговоров с Зиданом

По информации The Telegraph, французский специалист заинтересован в работе с "красными дьяволами", однако английский клуб не связывался с ним. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью сохранил поддержку вице-президента клуба Эда Вудворта, несмотря на последние результаты команды и конфликт с полузащитником Полем Погба

Ранее сообщалось, что еще одним претендентом на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" считается Маурисио Почеттино, который сейчас работает в лондонском "Тоттенхэм Хотспур", однако аргентинец вряд ли сможет возглавить "красных дьяволов" в ходе нынешнего сезона.

Ранее Зидан посоветовал лучшему молодому игроку ЧМ-2018 покинуть "ПСЖ".