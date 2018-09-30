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В «МЮ» опровергли переговоры с Зиданом
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В «Манчестер Юнайтед» опровергли факт ведения переговоров с Зиданом 

Газета.Ru + ещё 16 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Руководство английского "Манчестер Юнайтед" не ведет переговоры с экс-наставником мадридского "Реала" Зинедином Зиданом относительно должности главного тренера, сообщает "Советский спорт".
По информации The Telegraph, французский специалист заинтересован в работе с "красными дьяволами", однако английский клуб не связывался с ним. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью сохранил поддержку вице-президента клуба Эда Вудворта, несмотря на последние результаты команды и конфликт с полузащитником Полем Погба.
Ранее сообщалось, что еще одним претендентом на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" считается Маурисио Почеттино, который сейчас работает в лондонском "Тоттенхэм Хотспур", однако аргентинец вряд ли сможет возглавить "красных дьяволов" в ходе нынешнего сезона.
Ранее Зидан посоветовал лучшему молодому игроку ЧМ-2018 покинуть "ПСЖ".
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