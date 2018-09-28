Ещё
Прядкин прокомментировал идею Федуна о реформе футбола
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава РПЛ Прядкин прокомментировал предложение Федуна о реформе российского футбола 

RT на русском + ещё 3 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна о реформе российского футбола.
Он заявил, что РПЛ учла предложения по календарю, формату Кубка России. По словам главы лиги, в России активно прорабатывается тема распределения доходов. Прядкин отдельно остановился на предложении о предоставлении долгосрочных финансовых гарантий и прозрачности финансовой системы в клубе.
«Безусловно, документ, который потребует от клуба предоставить финансовые гарантии на как минимум € 13 миллионов — если исходить из того, что это минимально допустимый бюджет — упростит и оздоровит ситуацию. Это живые деньги, которыми клуб располагает и которые позволят стабильно провести сезон. Но надо исходить из возможностей — многие ли клубы могут прогарантировать эти средства?» — цитирует Прядкина «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что РПЛ уже предлагала инициативу Федуна о телеправах. По мнению главы лиги, такой вопрос должен рассматриваться на уровне государства.
Ранее Леонид Федун представил проект реформы российского футбола.
RT на русском: последние новости
Президент «Спартака» Федун представил проект реформы российского футбола СМИ: Почеттино и Зидан рассматриваются в качестве замены Моуринью в «Манчестер Юнайтед» СМИ: Смолов получил травму плеча и сможет восстановиться только через месяц
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футбол ждет жесткая реформа6
На «Челси» нашелся покупатель1
Жена Аршавина ответила на дерзость Барановской71
Авербух объявил бойкот рекордам Загитовой21
«Какого черта он делает в „Монако“?14
Видео
00:24
Судей обвинили в занижении оценок Загитовой
Фигурное катание
01:06
Лишний вес и серое катание. Что происходит с Медведевой?
Фигурное катание
11:41
Расстался с девушкой, покорил французов: как зажигает Головин
Футбол Статьи
00:59
Футбол ждет жесткая реформа
Футбол Прочее
06:20
В России дали совет Поветкину
Бокс
00:43
Раскрыта личность любовницы Глушакова
Футбол
01:00
Жена Аршавина ответила на дерзость Барановской
Футбол
02:02
Хоккеист умер во время матча в Москве
Хоккей
01:13
FIFA готовит реформу футбола
Футбол
04:19
«Хабиб не доживет до второго раунда»
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение