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Российскому футболу подготовили жесткую реформу
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Российскому футболу подготовили жесткую реформу 

Рамблер + ещё 8 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вице-президент «Лукойла», владелец «Спартака» Леонид Федун в своей статье для «Спорт-Экспресса» предложил план реформы российского футбола.
В первую очередь, по его мнению, необходима понятная и прозрачная система субсидирования медиаправ вместо непрозрачной системы бюджетной поддержки. Все выделенные из бюджета деньги должны идти на субсидирование медиаправ.
Также Федун заявил о необходимости жестких условий лицензирования клубов.
Для команд Премьер-лиги требования должны быть такими: стадион с крытыми трибунами и вместимостью как минимум в 20 тысяч зрителей, наличие полноценной академии с инфраструктурой, бездефицитный бюджет с доходами не менее 13 миллионов евро.
Для первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ): стадион на пять-семь тысяч зрителей с частично крытыми трибунами, собственная футбольная школа или сотрудничество с региональным футбольным центром, пять-десять доморощенных игроков в заявке и бездефицитный бюджет.
Для второй лиги: половина или до 2/3 игроков, подготовленных в собственных и региональных школах и академиях.
По мнению Федуна, в российской Премьер-лиге должно быть 12-16 клубов, а в ФНЛ — 32-36 клубов.
Для развития детского и юношеского футбола Федун предложил создать систему материальной мотивации детских тренеров, основанную на успехах их воспитанников. Также он призвал принять концепцию Российского молодежного чемпионата.
Федун отметил, что такая реформа стала бы «сложным и болезненным процессом», затрагивающим интересы множества людей, поэтому необходимо, чтобы ее продвигали «сверху». Альтернативы реформированию российского футбола владелец «Спартака» не видит. По его мнению, результаты реформы проявятся через десять лет после ее запуска.
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