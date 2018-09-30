«Спартак» проиграл «Ростову»

"Ростов" одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0 в гостевом матче девятого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на "Открытие-Арене" в Москве.
Гол на 67-й минуте встречи забил Александр Зуев. 22-летний полузащитник является воспитанником "Спартака", за основную команду клуба он выступал с 2013 по 2018 год, после чего заключил контракт с "Ростовом".
Встречу "Спартака" и "Ростова" посетил бывший капитан сборной Англии и лондонского "Челси" Джон Терри. В сентябре появилась информация о потенциальном переходе Терри в "Спартак" после того, как на длительный срок из-за травмы выбыл основной защитник красно-белых Самуэль Жиго. Позднее Терри прошел медобследование для "Спартака" в Испании и, по данным СМИ, подписал предварительный контракт с московским клубом, после чего для него была оформлена российская виза. Однако позднее футболист объявил о том, что отклонил предложение "Спартака", защитник назвал основной причиной отказа семейные обстоятельства.
"Спартак" продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до четырех матчей, подопечные Массимо Карреры потерпели второе поражение в текущем сезоне. В активе "Спартака" 15 очков в девяти турах, московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице. Набравший 18 очков "Ростов" поднялся на третье место.
В следующем туре "Спартак" 7 октября сыграет в гостях с красноярским "Енисеем", днем ранее "Ростов" примет "Оренбург".