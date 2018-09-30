Ещё
«Спартак» проиграл «Ростову»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» проиграл «Ростову» в матче чемпионата России 

ТАСС + ещё 24 49 минут назад
Фото: ТАСС
"Ростов" одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0 в гостевом матче девятого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на "Открытие-Арене" в Москве.
Гол на 67-й минуте встречи забил Александр Зуев. 22-летний полузащитник является воспитанником "Спартака", за основную команду клуба он выступал с 2013 по 2018 год, после чего заключил контракт с "Ростовом".
Встречу "Спартака" и "Ростова" посетил бывший капитан сборной Англии и лондонского "Челси" Джон Терри. В сентябре появилась информация о потенциальном переходе Терри в "Спартак" после того, как на длительный срок из-за травмы выбыл основной защитник красно-белых Самуэль Жиго. Позднее Терри прошел медобследование для "Спартака" в Испании и, по данным СМИ, подписал предварительный контракт с московским клубом, после чего для него была оформлена российская виза. Однако позднее футболист объявил о том, что отклонил предложение "Спартака", защитник назвал основной причиной отказа семейные обстоятельства.
"Спартак" продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до четырех матчей, подопечные Массимо Карреры потерпели второе поражение в текущем сезоне. В активе "Спартака" 15 очков в девяти турах, московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице. Набравший 18 очков "Ростов" поднялся на третье место.
В следующем туре "Спартак" 7 октября сыграет в гостях с красноярским "Енисеем", днем ранее "Ростов" примет "Оренбург".
ТАСС: последние новости
Рамос и Бэйл не вошли в заявку "Реала" на матч Лиги чемпионов с ЦСКА "Зенит" в большинстве проиграл "Анжи", потерпев первое поражение в РПЛ Джон Терри прилетел на матч чемпионата России "Спартак" - "Ростов"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сироткин назвал гонку в Сочи неприятной1
Сменившая РФ на Украину биатлонистка сделала заявление41
Загитова сделала заявление после триумфа18
Описаны подробности «предательства» Роналду в «Реале»
Серена Уильямс разделась и спела22
Видео
03:52
Гонщик — Путину: не буду поливать вас шампанским
Автоспорт
01:59
Серена Уильямс разделась и спела
Теннис
01:38
Бывшие жены Кержакова объединились против него
Футбол
00:41
Роналду ответил на обвинения в насилии
Футбол Статьи
02:44
В шаге от позора
Фигурное катание
00:51
«Мой главный минус — это нелюбовь к самой себе»
Фигурное катание Статьи
02:25
Парадокс России
Хоккей Статьи
07:32
Дочь Тутберидзе завоевала первую медаль
Фигурное катание
00:56
Кажется, Головин ошибся адресом
Футбол Статьи
00:24
Загитова сделала заявление после триумфа
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение