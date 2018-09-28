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Кокорин похвастался тремя новыми айфонами
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Хет-трик Кокорина. Форвард показал три новых iPhone 

Спорт-Экспресс + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сегодня стартовали продажи новых моделей смартфона iPhone, в которых поучаствовал нападающий "Зенита" Александр Кокорин.
Около магазина в Москве, на Тверской, еще за двое суто до старта выстроилась огромная очередь. Некоторые даже ночевали, чтоб не лишиться места.
У форварда сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге проблем не возникло: Кокорин обзавелся аж тремя моделями телефона XS Max. Стоимость такого гаджета от 97 до 128 тысяч рублей.
Нападающий отличился в матче 1/16 финала Кубка России против "Волгаря". Форвард отличился на 88-й минуте, сделав счет 4:0. Для Кокорина это вторая игра и первый гол после тяжелой травмы.
15 марта он получил повреждение крестообразных связок на 7-й минуте игры Лиги Европы против "Лейпцига" (1:1). Из-за травмы он не сыграл на чемпионате мира-2018. В общей сложности форвард пропустил 192 дня.
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