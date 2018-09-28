Газзаев встал на защиту Глушакова

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев дал комментарий по поводу разгоревшегося скандала в московском "Спартаке", сообщает "Спорт-Экспресс".
Газзаев высказался относительно вывода капитана "Спартака" Дениса Глушакова из состава основной команды.
"Не должны такие проблемы, как в "Спартаке", выноситься на суд общественности. Поверьте моему огромному опыту: в любой, даже в самой успешной команде есть неурядицы и конфликтные ситуации. Игроки — живые люди, у них, как и у всех, бывают бытовые трудности, вредные привычки, сложности в личной жизни и многое другое. Просто нельзя, чтобы все выплывало наружу. Это дестабилизирует игру, расхолаживает команду и делает ее неуправляемой и в итоге сказывается на результате. Футболисты — публичные люди, спортсмены, и должны быть примером для подражания для нашей молодежи.
Для серьезного клуба такие ситуации неприемлемы. И мне, честно говоря, сложно представить, чтобы подобные вещи, как в "Спартаке", происходили, допустим, в ЦСКА, хотя бы раз за последние 16 лет. Или в "Барселоне" или "Реале". Исключено! Хотя, еще раз подчеркну, везде их масса. Просто они остаются и решаются внутри команды. Точно так же, как и внутри семьи.
Не готов оценивать все, что происходит с Глушаковым, кто там прав, кто виноват, но скажу одно. Неправильно, что на него сейчас выливают всю грязь. Когда он был капитаном и внес существенный вклад в чемпионство, то был хорошим. А теперь давайте смешаем его с землей?" — заявил Газзаев.
Напомним, что тренер московского "Спартака" Массимо Каррера не разрешил Глушакову вернуться в основу команды из-за лайка, который футболист поставил под видеозаписью с критикой Карреры от актера Дмитрия Назарова.