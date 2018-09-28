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Не стиранную 20 лет футболку Зидана продадут
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На аукцион выставят футболку Зидана, которую не стирали с 1998 года 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Футболка французского футболиста Зинедина Зидана, в которой он забил два гола в финальном матче чемпионата мира 1998 года между Францией и Бразилией, будет продана на аукционе. Как сообщила в пятницу радиостанция France Info, торги пройдут 13 октября в одном из отелей французской столицы.
"Речь идет о футболке размера XL, которую носил Зидан в первом тайме, когда забил два гола головой", — уточнил Жан-Марк Лейне, один из ведущих экспертов по спортивным объектам во Франции. "На ней еще есть следы пота — эта майка еще ни разу не стиралась", — добавил он.
Согласно оценкам специалистов аукционного дома Drouot, за футболку с номером 10, под которым играл футболист, может быть выручено €20-40 тыс.
Финальный матч чемпионата мира 1998 года состоялся 12 июля на стадионе Stade de France в пригороде Парижа Сен-Дени. Чемпионом тогда стала сборная Франции, обыгравшая соперников из Бразилии со счетом 3:0. Этот успех французским футболистам удалось повторить только спустя 20 лет, завоевав победу на ЧМ 2018 года, финал которого прошел на московском стадионе "Лужники".
Родившийся в 1972 году Зинедин Зидан считается одним из выдающихся игроков в истории футбола. Он трижды был признан лучшим футболистом мира (1998, 2000, 2003). С 1994 по 2006 год выступал за сборную Франции. Перед чемпионатом мира 2006 года, на котором Зидан был капитаном команды, он объявил о завершении карьеры игрока.
После этого занимался тренерской работой. В свои первые два сезона в качестве тренера мадридского "Реала" Зидан дважды выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА.
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