«Уфа» одержала волевую победу над «Енисеем» в РПЛ

«Уфа» одержала волевую победу над «Енисеем» в чемпионате России

"Уфа" одержала победу над "Енисеем" в матче 9-го тура чемпионата России по футболу, сообщает "Советский спорт"

Встреча проходила на уфимском стадионе "Нефтяник" и завершилась волевой победой местной команды со счетом 2:1.

Футбол. Чемпионат России. 9-й тур"Уфа" (Уфа) — "Енисей" (Красноярск) — 2:1Голы: 0:1 — Костюков, 35; 1:1 — Кротов, 46; 2:1 — Игбун, 69.