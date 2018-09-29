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«Уфа» одержала волевую победу над «Енисеем» в РПЛ
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«Уфа» одержала волевую победу над «Енисеем» в чемпионате России 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Газета.Ru
"Уфа" одержала победу над "Енисеем" в матче 9-го тура чемпионата России по футболу, сообщает "Советский спорт".
Встреча проходила на уфимском стадионе "Нефтяник" и завершилась волевой победой местной команды со счетом 2:1.
На 35-й минуте игры счет в матче открыл форвард "Енисея" Михаил Костюков, однако уфимская команда ответила голами Вячеслава Кротова и Сильвестра Игбуна во втором тайме.
Ранее сообщалось, что дубль Андрея Панюкова принес "Уралу" победу над "Арсеналом" в матче чемпионата России.
Футбол. Чемпионат России. 9-й тур"Уфа" (Уфа) — "Енисей" (Красноярск) — 2:1Голы: 0:1 — Костюков, 35; 1:1 — Кротов, 46; 2:1 — Игбун, 69.
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