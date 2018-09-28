Дзюба пошутил по поводу возраста Анюкова 

Нападающий петербургского клуба "Зенит" Артем Дзюба пошутил насчет возраста товарища по команде Александра Анюкова, сообщает "Матч ТВ".
Перед открытой тренировкой петербургского "Зенита" в преддверии матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским "Анжи" Дзюба пообщался с журналистами и попросил у них взять интервью у Анюкова.
"Все-таки 44 года человеку исполнилось", — добавил Дзюба.
Однако 28 сентября Анюкову исполнилось 36 лет, а не 44, как утверждает спортсмен.
Напоминаем, что ранее главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказал опасения по поводу предстоящего матча девятого тура РПЛ с "Анжи" в рамках чемпионата России по футболу.