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Дзюба пошутил по поводу возраста Анюкова
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Дзюба пошутил по поводу возраста Анюкова 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий петербургского клуба "Зенит" Артем Дзюба пошутил насчет возраста товарища по команде Александра Анюкова, сообщает "Матч ТВ".
Перед открытой тренировкой петербургского "Зенита" в преддверии матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским "Анжи" Дзюба пообщался с журналистами и попросил у них взять интервью у Анюкова.
"Все-таки 44 года человеку исполнилось", — добавил Дзюба.
Однако 28 сентября Анюкову исполнилось 36 лет, а не 44, как утверждает спортсмен.
Напоминаем, что ранее главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказал опасения по поводу предстоящего матча девятого тура РПЛ с "Анжи" в рамках чемпионата России по футболу.
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