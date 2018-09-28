Дзюба пошутил по поводу возраста Анюкова

Перед открытой тренировкой петербургского "Зенита" в преддверии матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским "Анжи" Дзюба пообщался с журналистами и попросил у них взять интервью у Анюкова.

"Все-таки 44 года человеку исполнилось", — добавил Дзюба.

Однако 28 сентября Анюкову исполнилось 36 лет, а не 44, как утверждает спортсмен.