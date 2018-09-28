СМИ раскрыли секрет успеха «Ливерпуля»

Юрген Клопп поит игроков «Ливерпуля» секретными напитками

Немецкие журналисты выяснили возможную причину великолепного старта «Ливерпуля».

Режим питания современных футболистов в топ-клубах считается такой же важной темой, как тренировки или восстановление. Неймара после переезда в Барселону из Бразилии готовили к европейскому футболу не только тренировками. Футболист регулярно пил приготовленный врачами «Барсы» коктейль, благодаря которому у него увеличивалась мышечная масса, но сохранялась природная скорость работы мышц. Лео Месси в 2014 году, когда его показатели снизились, нашел личного диетолога, а потом еще одного. Теперь аргентинцу практически запрещено есть любимую пиццу и бесконечные аргентинские десерты. Про то, как сходит с ума по питанию Роналду, всем и так известно.

Но как правило подобные истории индивидуальны, потому что организм каждого футболиста уникален. И нет универсальной формулы для еды или напитка, которая делала бы лучше сразу всех. По крайней мере, такого не было раньше, пока журналисты из Bild Sport не опубликовали инсайд из «Ливерпуля». По их информации, в английском клубе теперь футболистов угощают напитками с секретным составом. Это изотоники, которые позволяют быстрее и лучше восстанавливаться после нагрузок и выдавать лучшие результаты на тренировках и в матчах. Информации про напитки невероятно мало. Известно только, что они двух вкусов: апельсиновый и лимонный. Плюс узнали имя разработчика. Им стал Марк Варнеке — в прошлом немецкий пловец. Своего титула чемпиона мира он добился в 35 лет, став одним из самых старых победителей в истории. А затем, работая с Дарой Торрес , помог ей в 41 год взять три серебряных медали на Олимпиаде-2008. Сейчас у Варнеке целая компания Amsport, которая занимается исследованиями, разработкой и производством пищевых добавок и эргогенных добавок для топовых спортсменов. Среди клиентов на сайте в основном указаны триатлонисты, велосипедисты, участники турниров по кроссфиту и пловцы.

Для «Ливерпуля» Варнеке работает не один, а совместно с клубным нутрициологом Моной Неммер. Ее Клопп два года назад увел из «Баварии», а в Мюнхен девушка попала по приглашению Хосепа Гвардиолы. Также Неммер работала с молодежными сборными Германии, а еще она отказывается называть себя диетологом: «Моя главная задача в объединении науки и практики. То есть, я формирую меню и продукты, из которых оно будет приготовлено. Вплоть до того, чем футболисты будут перекусывать в автобусе после матча.

Сложность футбола в том, что это командный вид спорта. Многие игроки хотят готовить дома или есть то, что им готовят их жены. Наша задача — обговорить и донести до них главные принципы питания. Вдобавок в футболе нельзя победить только за счет выносливости, силы или скорости — нужно умудриться совместить это», — говорила Неммер после переезда в «Ливерпуль». Эффект от ее прихода футболисты ощутили почти сразу, об этом рассказал сам Клопп: «Обычно игроки приходят в столовую, едят как можно быстрее и уходят. Но с появлением Неммер наше меню изменилось, футболисты начали дольше и с интересом выбирать новые блюда. Им понравились изменения».