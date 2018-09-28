Ещё
Состав и расписание. Суперсерия — сезон 2018/2
Далее:
Читайте также:
Ещё

Состав и расписание. Суперсерия — сезон 2018/2 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: Рамблер
Определен состав, а также расписание Суперсерии нового сезона!
I тур — уже в предстоящий выходной — 29 сентября!
Лучшие команды корпоративной лиги сразятся за Первенство еще одной элитной Серии!
В этом сезоне в Суперсерии сыграют:
6 команд-старичков (играли в прошлом сезоне в Суперсерии):
  • Росагролизинг — самая титулованная команда Корпоративной Лиги, обладатели Суперкубка Лиги этого сезона!
  • Банк Авангард — победители Суперсерии прошлого сезона, одна из самых титулованных команд Корпоративной Лиги, рекордсмен по участию в чемпионатах Корпоративной Лиги (с 2007 года).
  • ГАРАНТ Энерго — серебряный призер прошлого сезона.
  • Рособоронэкспорт — бронзовый призер прошлого сезона, серебряный призер Суперкубка Лиги текущего сезона.
  • Промсвязьбанк — одна из старейших команд-участниц Чемпионатов Корпоративной Лиги!
  • ВТБ — дебютант прошлого сезона, участник Суперсерии.
Также в Суперсерии в этом сезоне дебютируют 2 команды: Россельхозбанк и Рамблер.
Скоро узнаем, кто лучше готов к сезону!
Рамблер
Расписание игр I тура!
Рамблер
Рамблер
Ждем всех на футбол!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду обвинили в изнасиловании
«Какого черта он делает в „Монако“?14
Авербух объявил бойкот рекордам Загитовой21
Мамаев решил развестись
Раскрыта личность любовницы Глушакова14
Видео
00:24
Судей обвинили в занижении оценок Загитовой
Фигурное катание
01:06
Лишний вес и серое катание. Что происходит с Медведевой?
Фигурное катание
11:41
Расстался с девушкой, покорил французов: как зажигает Головин
Футбол Статьи
00:30
Роналду обвинили в изнасиловании
Футбол Криминал
00:59
Футбол ждет жесткая реформа
Футбол Прочее
06:20
В России дали совет Поветкину
Бокс
00:43
Раскрыта личность любовницы Глушакова
Футбол
01:00
Жена Аршавина ответила на дерзость Барановской
Футбол
02:02
Хоккеист умер во время матча в Москве
Хоккей
01:13
FIFA готовит реформу футбола
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение