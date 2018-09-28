Состав и расписание. Суперсерия — сезон 2018/2

Определен состав, а также расписание Суперсерии нового сезона!

I тур — уже в предстоящий выходной — 29 сентября!

Лучшие команды корпоративной лиги сразятся за Первенство еще одной элитной Серии!

В этом сезоне в Суперсерии сыграют:

6 команд-старичков (играли в прошлом сезоне в Суперсерии):

Росагролизинг — самая титулованная команда Корпоративной Лиги, обладатели Суперкубка Лиги этого сезона!

Банк Авангард — победители Суперсерии прошлого сезона, одна из самых титулованных команд Корпоративной Лиги, рекордсмен по участию в чемпионатах Корпоративной Лиги (с 2007 года).

ГАРАНТ Энерго — серебряный призер прошлого сезона.

Рособоронэкспорт — бронзовый призер прошлого сезона, серебряный призер Суперкубка Лиги текущего сезона.

Промсвязьбанк — одна из старейших команд-участниц Чемпионатов Корпоративной Лиги!

ВТБ — дебютант прошлого сезона, участник Суперсерии.

Рамблер. Также в Суперсерии в этом сезоне дебютируют 2 команды: Россельхозбанк

Скоро узнаем, кто лучше готов к сезону!

Рамблер

Расписание игр I тура!

Рамблер

Рамблер

Ждем всех на футбол!