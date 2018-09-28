Определен состав, а также расписание Суперсерии нового сезона!
I тур — уже в предстоящий выходной — 29 сентября!
Лучшие команды корпоративной лиги сразятся за Первенство еще одной элитной Серии!
В этом сезоне в Суперсерии сыграют:
6 команд-старичков (играли в прошлом сезоне в Суперсерии):
- Росагролизинг — самая титулованная команда Корпоративной Лиги, обладатели Суперкубка Лиги этого сезона!
- Банк Авангард — победители Суперсерии прошлого сезона, одна из самых титулованных команд Корпоративной Лиги, рекордсмен по участию в чемпионатах Корпоративной Лиги (с 2007 года).
- ГАРАНТ Энерго — серебряный призер прошлого сезона.
- Рособоронэкспорт — бронзовый призер прошлого сезона, серебряный призер Суперкубка Лиги текущего сезона.
- Промсвязьбанк — одна из старейших команд-участниц Чемпионатов Корпоративной Лиги!
- ВТБ — дебютант прошлого сезона, участник Суперсерии.
Также в Суперсерии в этом сезоне дебютируют 2 команды: Россельхозбанк и Рамблер.
Скоро узнаем, кто лучше готов к сезону!
Рамблер
Расписание игр I тура!
Рамблер
Рамблер
Ждем всех на футбол!