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Роналду предложили вечно считать лучшим футболистом
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Роналду предложили вечно считать лучшим футболистом 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер итальянского клуба «Наполи» Карло Анчелотти высказал мнение о нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его слова приводит Goal.
«Я благодарен Роналду вне зависимости от того, сколько голов он забил для победы в Лиге чемпионов. Рад, что теперь он играет в Италии. Криштиану будет ценен для любой команды. Считаю, что "Золотой мяч" должен всегда доставаться ему», — заявил Анчелотти.
Тренер также поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Наполи» и «Ювентусом». «Такие матчи очень важны, потому что помогают понять, на каком уровне находится твоя команда. Меня не интересуют прогнозы, я не соглашусь на ничью», — добавил он.
Матч «Ювентус» — «Наполи» состоится 29 сентября в Турине. Начало в 19:00 по московскому времени.
Роналду — пятикратный обладатель приза лучшему игроку сезона «Золотой мяч». В составе «Манчестер Юнайтед» португалец выиграл «Золотой мяч» один раз, остальные четыре Роналду получил, будучи игроком мадридского «Реала». С этого сезона португалец играет за «Ювентус».
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