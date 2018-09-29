Роналду предложили вечно считать лучшим футболистом

«Я благодарен Роналду вне зависимости от того, сколько голов он забил для победы в Лиге чемпионов. Рад, что теперь он играет в Италии. Криштиану будет ценен для любой команды. Считаю, что "Золотой мяч" должен всегда доставаться ему», — заявил Анчелотти.

Тренер также поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Наполи» и «Ювентусом». «Такие матчи очень важны, потому что помогают понять, на каком уровне находится твоя команда. Меня не интересуют прогнозы, я не соглашусь на ничью», — добавил он.

Матч «Ювентус» — «Наполи» состоится 29 сентября в Турине. Начало в 19:00 по московскому времени.