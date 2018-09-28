Российских футболистов захлестнула эпидемия разводов

Мамаев

Сегодня супруга футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана сообщала, что «присоединяется к отряду одиноких мам». Такой пост она оставила в Instagram.

Позже она рассказала «Лайф», что ее супруг сильно изменился.

«Я не хочу разводиться, но, видимо, это не избежать», — считает Алана Мамаева.

При этом она отметила, что футболист пока не подавал на развод.

Пара поженилась пять лет назад, они воспитывают двоих детей.

Кержаков

Также сегодня стало известно, что супруга бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова Милана Тюльпанова подвет на него в суд и намерена официально развестись.

В соцсетях она сообщила, что общего сына Артемия пара будет делить через суд. Девушка намерена бороться за сына до конца, следует из ее поста.

«Я была глубоко несчастна в своей жизни, рядом с этом человеком», — написала Милана.

Летом того года жена экс-футболиста «Зенита» и сборной России Александра Кержакова оклеветала своего мужа, заявив, что он похитил их общего ребенка. Позже она призналась, что была неправа и что мальчику лучше жить с папой.

Позже выяснилось, что спортсмена забрал ребёнка к себе домой, потому что супруга 4,5 месяца лежала в наркологической клинике.

Дзагоев

О том, что в семье российского футболиста Алана Дзагоева произошёл разлад, рассказала знакомая его жена. Сообщалось, что Зарема забрала двоих детей и уехала из Москвы к родителям.

«Слышала, что жена застукала Алана с какой-то молоденькой девчонкой и приревновала. Там теща воду мутит. Она с самого начала считала, что Дзага для ее дочки — не самая подходящая партия», — говорила она.

Впрочем официальный представитель Алана Дзагоева Дарья Арсланова опровергла слухи о расставании пары. «В настоящий момент Зарема с детьми гостит у родителей Алана в Беслане. В семье Дзагоевых все хорошо», — сообщила она.

Пара поженилась в 2012 году, они сыграли две свадьбе: в Москве и Владикавказе. В браке родились дочка Элана, сейчас ей пять лет, и сын Хетаг, ему два года.

Глушаков

Буквально неделю назад супруга капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарья сообщила о грядущем разводе. Она застала своего мужа с другой женщиной в бане. Девушка сняла на видео полуголого спортсмена с его обнаженной спутницей.

После этого футболист потребовал от нее алименты на содержание детей. Ежемесячно он намерен получать от жены, которая находится в декрете, 80 тысяч рублей. Адвокат футболиста заверил, что причиной разлада в семье были измены со стороны жены.

По словам Дарьи, в августе муж серьезно избил ее. После этого инцидента, как уверяет Глушакова, муж забрал все ее украшения, часы, сумки, все, что дарил на какие-либо праздники.

Пара поженилась в 2009 году. Глушаковы воспитывают дочерей Валерию и Александру.