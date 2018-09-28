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Чалов установил личный рекорд
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Чалов установил личный рекорд по голам за сезон в Премьер-Лиге 

Чемпионат.com + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов реализовал пенальти в выездном матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».
Этот гол стал для 20-летнего футболиста 7-м в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Таким образом, форвард установил личный рекорд по количеству забитых мячей за сезон в рамках Премьер-Лиги.
Нынешний сезон — третий в профессиональной карьере Чалова. В двух предыдущих он записывал на свой счёт по 6 голов.
Фёдор сейчас возглавляет таблицу бомбардиров российского чемпионата. Следующие три места занимают полузащитник Александр Ерохин («Зенит»), нападающий Артём Дзюба («Зенит») и хавбек Алексей Ионов («Ростов»), которые забили по 4 мяча.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — ЦСКА.
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