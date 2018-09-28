Чалов установил личный рекорд по голам за сезон в Премьер-Лиге

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов реализовал пенальти в выездном матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

Этот гол стал для 20-летнего футболиста 7-м в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Таким образом, форвард установил личный рекорд по количеству забитых мячей за сезон в рамках Премьер-Лиги.

Нынешний сезон — третий в профессиональной карьере Чалова. В двух предыдущих он записывал на свой счёт по 6 голов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — ЦСКА.