Бывшие жены Кержакова объединились против него

Милана Кержакова выступила с публичным заявлением: она подала на развод и хочет, чтобы сын остался с ней. За поддержкой она первым делом обратилась к экс-супруге мужа Екатерине Сафроновой

Пока ещё законная супруга спортсмена Милана в соцсетях вернула девичью фамилию — Тюльпанова . Чёрная полоса в её жизни началась смерти отца, Вадима Тюльпанова 4 апреля 2017 года. У Миланы началась депрессия и проблемы с мужем. Остальное все знают: девушка написала в микроблоге, что она давно не вместе с Кержаковым и «он, увы, падший человек». Затем Милана заявила, что Кержаков отобрал у нее сына и скрывает от ней. После последовало еще более неожиданное признание: о наркотической зависимости и том, что мужа она оклеветала. Пройдя курс реабилитации, Милана подала на развод. Екатерина Сафронова рассказала News.ru, что одновременно с этим заявлением семья Миланы предложила ей встретиться.

«Мы пообщались с Миланой, её мамой и братом, — говорит Екатерина Сафронова. — Милана извинилась передо мной, объяснила, что все плохоё, что она говорила в мой адрес, ей диктовал муж. Как женщина я её понимаю. Она была слепа в своей любви — я была такой же! Когда любишь — это нормально. Она ведь и от семьи в какой-то момент отвернулась, а они единственные, кто её в итоге поддержал. Конечно, мой горький опыт будет служит в этом деле примером. Милана подписала контракт с адвокатом (Александром Добровинским — прим. News.ru) и я думаю, на попятную уже не пойдет. Мне кажется, у нее и возможности такой нет».

После развода со второй супругой Екатериной Сафроновой суд оставил сына Игоря проживать с отцом Александром Кержаковым . Мама не видела ребёнка пять лет. Живет мальчик не с отцом, а с его матерью в Санкт-Петербурге, уверяет Сафронова.

«Дети Кержакову не нужны. Мне даже его старшая 12-летняя дочь писала: «Мне стыдно за отца!» Правда, потом он запретил девочке со мной общаться. Зачем он их отбирает? А вы представьте, что действует не мужчина, а обиженная девочка, и сразу всё встанет на свои места. Уязвлённое самолюбие, когда хочется обидеть в ответ. Понимаете, я не была дурой, которая вышла замуж за мужчину, поддавшись лишь его обаянию. В нашей жизни были прекрасные моменты, проявлялись хорошие человеческие качества, но потом… Например, я знаю, что в какой-то момент меня попросту хотели убить, убрать — такой вариант рассматривался. Мне об этом Милана рассказывала и я сама это знаю».

По словам Сафроновой, у Миланы есть ключевой козырь в борьбе с мужем, который она хочет открыть в самое ближайшее время.

«Речь идёт о финансовых махинациях Кержакова, когда с помощью подставных лиц он ворочал огромными суммами денег. Замешана здесь и Яна Рудковская — она получила 30% от суммы. Вот поэтому она и защищала так Кержакова, стыдя Милану. Если Милана придёт с этим в полицию, Кержакова сразу посадят. Меня просят выступить свидетелем — я пока думаю. Есть определенные условия, обстоятельства, у меня маленький ребёнок (младшей дочери 2, 5 года — прим. News.ru) и я очень хочу видеться с сыном, а значит всегда должна быть открыта к диалогу. У меня только одна цель — видеться с ребёнком, но Кержаков сам себе вырыл яму».

Сафронова заверила, что её и Милане постоянно предлагают стать героинями ток-шоу, но она категорично отказывается. Тем не менее девушка пришла в гости к ведущим телешоу «Бородина против Бузовой», где Ольга Бузова застала Екатерину в гримёрке с бутылкой алкоголя.