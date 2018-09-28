«Паша гулял»: жена игрока сборной о разводе

«Паша гулял»: жена игрока сборной России объявила о разводе

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана объявила о разводе с футболистом, выставив в сеть несколько откровенных фотографий. Женщина подчеркнула, что не желала расставания, однако инициатором разрыва выступил сам игрок, который в последнее время резко изменился. Ранее Алана признавалась, что у пары возникали проблемы из-за того, что Павел «гулял».

Сентябрь 2018 года, похоже, надолго запомнится футбольным семьям как один из самых несчастливых. Сначала стало известно о грядущем разводе полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова , затем всплыли новые известия о размолвке экс-капитана питерского «Зенита» Александра Кержакова с его третьей супругой Миланой, а 28 сентября, под самый конец месяца, неожиданно пришла новость о расставании хавбека «Краснодара» Павла Мамаева с женой Аланой.

«Присоединяюсь к отряду одиноких мам», — написала экс-спутница футболиста в инстаграме, почему-то прикрепив к этому посту эмодзи аплодисментов.

Неделю назад Алана уже высказывала свои мысли по поводу разводов в футбольных семьях, советуя злорадствующим людям думать больше о собственном браке и не давать советы по сохранению звездных пар.

«Сейчас посмотрела эфир, где опять звучало нелюбимое мною словосочетание «жена футболиста» и обсуждалась тема измен.

Так вот, хочу сказать, что очень неприятно слышать, как люди рассуждают, думая, что все знают о семье, что жена должна всю жизнь в ногах у мужа быть только лишь из-за того, что он футболист…

Абсолютно все считают, что «жены футболистов удачно вышли замуж». Что самое неприятное, женщины в первую очередь раздают «советы», как должна себя вести жена (кстати, советчики сами не замужем или в разводе).

Почему никто не думает о любви? Нет? У нас это невозможно? Почему жена не должна ревновать мужа? Или, если он футболист, то она пожизненно должна сидеть молча?

В последнее время у людей слишком много зависти к чужому! Лучше стройте свои семьи!» — назидательно отметила женщина.

Однако по злой иронии судьбы вскоре Мамаева сама должна была признаться в том, что ее брак с футболистом терпит крушение. Сначала Алана выставила в инстаграме невероятно откровенную фотографию для замужней женщины с загадочной подписью «Я вернулась!» и эмодзи поцелуя.

Вслед за этим снимком в аккаунте Аланы появился пост об «отряде одиноких мам», а затем и финальное подтверждение развода:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аlana🌴 (@alana_mamaeva) 28 Сен 2018 в 11:32 PDT «Ребят, я не могу ответить всем, поэтому отвечу тут: да, мы расходимся! Все, кто ждали, — дождались! А вопросы, почему и из-за чего, задавайте Паше!»

Подписчики Аланы отреагировали на это печальное известие крайне болезненно.

«Я уже ничего не понимаю! Умная, красивая, независимая. Деток родила! Ждала со сборов, прощала измены! Блин, что не так? Что этим тварям надо?»— написала пользователь matmarusha.

«Что за бред? Развод и утка. Не верю. Уж очень вы хорошая семья», — заявила missis_sidora.

«Блин, эмоции как после развода рэпера Гуфа и Айзы», — подытожила Elizavetish.

Стоит отметить, что проблемы в семье Мамаевых начались отнюдь не в этом сентябре, что сама женщина подтверждала в своем нашумевшем интервью Youtube-каналу «Точки Nad И».

«У нас дома все время какая-то Санта-Барбара. Это весело — то густо, то пусто. Мы то кричим, то миримся. И получается, что я всегда права. И мне все это не кажется. Удивительно, но это реально так.

А почему ругались? Паша гулял. Или ему кто-то писал. Пришлось заставить его удалить инстаграм».

Алана также поведала, что однажды кто-то создал подставную переписку с футболистом, чтобы рассорить звездную пару, но тогда это сделать не удалось.

Также женщина отмечала, что недовольна жизнью в Краснодаре, где строит свою футбольную карьеру ее муж.

«Когда я переезжала в Краснодар, то думала, что это довольно просто, если у тебя есть деньги и дети. В любом городе к тебе будут хорошо относиться, ты все сможешь купить. Ничего подобного!

Я целыми днями не выхожу из дома. Мне некуда выходить, и у меня нет там подруг, потому что мне ни с кем не интересно в Краснодаре.

Это маленький город, и там все тебя фотографируют, стоит выйти без макияжа. Там колхоз! Все на каблуках ходят даже просто в магазин. Какая-то жесть! Паша это понимает, поэтому мы ни с кем не дружим и никуда не ходим», — заявляла женщина.

Судя по всему, тотальное недовольство образом жизни постепенно переросло в проблемы в отношениях. Алана отметила, что ее супруг неожиданно стал совсем другим и сам инициировал развод, хотя она не желала такого исхода.

Напомним, молодые люди сыграли свадьбу в 2013 году. Пара воспитывает общую дочь Алису и сына Алекса — от первого брака Аланы. У футболиста также есть дочь Евгения от предыдущих отношений, которая проживает со своей матерью Юлией.