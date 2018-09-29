Как заработать на суперматчах субботы

9 ставок на суперматчи субботы

В эту субботу поклонников футбола ожидает настоящий праздник. На стадионах Англии, Италии и Испании сойдутся безусловные фавориты многих. Скучно не будет точно. Кроме того, есть неплохой шанс заработать. Мы собрали для вас лучшие ставки на центральные матчи тура в АПЛ, Примере и Серии А.

29 сентября

"Челси" — "Ливерпуль"

Агрессивный футбол никого не оставляет равнодушным, тем более если на поле сходятся почти равные по силам команды. "Ливерпуль" набрал в шести турах чемпионата Англии максимально возможные 18 очков, а "Челси" делит вторую строчку в турнирной таблице с "Манчестер Сити" (по 16 баллов). У обеих команд полный порядок с атакой, в среднем они забивают по 2,3 гола за матч. Всё это обещает яркое зрелище.

Любопытно, что в среду соперники встречались друг с другом в третьем раунде Кубка английской лиги, но составы обеих команд были далеки от оптимальных. Поэтому переоценивать значимость той игры мы не будем, на этот раз всё начнётся с чистого листа.

Единственный важный фактор — место проведения поединка. На этот раз играть предстоит не на "Энфилде", как было в Кубке лиги, а на "Стэмфорд Бридж", с чем связано несколько закономерностей. Во-первых, в четырёх предыдущих матчах на этом стадионе красные одержали две победы при одной ничьей и одном поражении — статистика довольно внушительная.

Во-вторых, в пяти из шести прошлых встреч этих клубов на "Стэмфорд Бридж" отличиться удавалось и тем, и другим. С учётом атакующей направленности обоих коллективов, проход классической ставки "обе забьют" весьма вероятен. В БК "Лига Ставок" коэффициент невысок (1.55), зато этот вариант кажется надёжным.

Очевидное преимущество мерсисайдцев — сыгранность и большой опыт работы с нынешним тренером. Маурицио Сарри возглавил "Челси" минувшим летом, в то время как Юрген Клопп руководит "Ливерпулем" с 2015 года. Разумеется, красные находятся на более поздней стадии развития, что даёт им фору: уровень слаженности действий и автоматизма должен быть принципиально иным.

Этот тезис подтверждается наблюдениями за игрой лондонцев на старте сезона. Синие испытывают заметные проблемы с преодолением высокого прессинга, из-за чего могли спокойно недосчитаться 4-5 очков на старте сезона. "Ливерпуль" прессингует на топ-уровне, что почти наверняка вынудит Сарри решать задачу о двух стульях: либо выходить из обороны через мелкий пас с высоким риском нарваться на потерю и быструю контратаку, либо упрощать игру и чаще использовать забросы, ломая привычный порядок действий.

(Сделать ставку) . Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, но второй способен лишить зрителей яркого футбола и сделать игру более закрытой. Матч в Кубке лиги должен добавить Сарри пищи для размышлений: "Ливерпуль" сейчас сильнее, поэтому имеет смысл не идти в лапы дракона, а преодолевать прессинг гостей банальными забросами на Жиру. В принципе, можно заиграть "тотал меньше 3 мячей" за 1.80 в БК "Лига Ставок"

В остальном расклад очевиден: красные мощнее, но будут играть на выезде. Игра должна получиться близкой, но с определённым преимуществом "Ливерпуля". Самый логичный вариант — выбирать между аккуратной ставкой "победа гостей с нулевой форой" за 1.66 и рискованным вариантом "ничья" за 3.60.

(Сделать ставку) . Наконец, стоит учитывать ещё одну любопытную тенденцию. "Ливерпуль" в шести турах АПЛ забил 14 мячей, из них 10 — до перерыва. "Челси", напротив, пропустил в первом тайме три гола из четырёх. Статистика говорит, что варианты "гости откроют счёт" за 1.85, "гости забьют до перерыва" за 1.85 и "гости выиграют первый тайм" за 2.80 достойны внимания

"Реал" — "Атлетико"

Матч между "Реалом" и "Атлетико" станет вторым мадридским дерби сезона. Первое состоялось в середине августа в Эстонии: тогда "Атлетико" в дополнительное время сломил сопротивление "Реала" (4:2) и стал обладателем Суперкубка УЕФА . С тех пор прошло полтора месяца, которые, разумеется, выдались более чем насыщенными.

"Матрасники" забуксовали на старте сезона, а затем одержали две сухие победы подряд и вернулись в группу лидеров чемпионата Испании. "Реал", в свою очередь, играл нестабильно, но очки набирал исправно: "Барселоне" оторваться не дал, "Рому" в первом матче Лиги чемпионов разгромил.

И всё же считать "королевский клуб" явным фаворитом дерби не стоит. Прежде всего, по "Реалу" больно ударила потеря Иско. Испанский полузащитник был ключевой фигурой для Лопетеги, но пропустит около месяца из-за аппендицита. До выхода на поле Иско мадридцы испытывали огромные проблемы с созиданием даже на фоне посредственного "Атлетика" из Бильбао. Расправиться с бандой Диего Симеоне будет тяжелее.

Второй момент — "Атлетико" классно умеет играть на "Сантьяго Бернабеу". В восьми предыдущих домашних матчах с "матрасниками" "Реал" победил лишь дважды. Любопытно, что в двух выигранных встречах "бланкос" забили четыре мяча. Три из них на счету Криштиану Роналду , а ещё один гол с передачи португальца провёл Хавьер Эрнандес.

В третьих, предыдущий матч "Атлетико" провёл на сутки раньше. Подопечные Диего Симеоне спокойно разбомбили "Уэску" в родных стенах (3:0), а вот "Реал" отыграл тяжёлый выездной поединок против "Севильи", где получил три пробоины. Как правило, любая игра на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" отнимает много сил и эмоций, а ведь "скамейка" у "сливочных" сейчас далеко не самая длинная.

(Сделать ставку) . Статистика, физиология и здравый смысл говорят, что "Реалу" будет очень тяжело. Выбирать есть из чего: "гости не проиграют" за 2.00, "победа гостей с нулевой форой" за 2.96, "гости выиграют один из таймов" за 2.45. Наиболее вероятным результатом кажется малорезультативная ничья: "Атлетико" голы даются с трудом, да и оставшийся без Иско "Реал" вряд ли будет феерить на фоне усталости

(Сделать ставку) . Лобовая ничья оценена в БК «Лига Ставок» коэффициентом 3.65, предложение "ничья и тотал меньше 2,5 мячей" идёт за 4.30. Рискованно, но интересно

"Ювентус" — "Наполи"

Бесспорно, "Ювентус" очень хорош, и дело даже не в Роналду. Туринцы впечатляют умением добывать победы в любых ситуациях: когда игра не идёт, когда оппоненты лучше готовы физически, когда вратарь соперника поймал кураж. Действующие чемпионы Италии привычно надёжны в обороне, да и игра в атаке стала целостнее по сравнению с первыми матчами.

"Наполи", несмотря на мощный старт в Серии А, оставляет противоречивое ощущение. Опорная зона неаполитанцев проваливается чаще обычного, а количество простых и при этом невынужденных ошибок в обороне не желает сокращаться. Всё это могло дорого обойтись подопечным Карло Анчелотти , но в двух-трёх матчах соперники раз за разом прощали "партенопейцев".

У "Ювентуса" склонностей к милосердию и неоправданной щедрости практически нет. Зато у них есть много инструментов для подчёркивания слабостей соперника. "Наполи" на данном этапе явно испытывает трудности с соблюдением баланса, что рискует стать огромной проблемой. Вскрывать зоны и пользоваться несогласованными действиями оппонента "старая синьора" умеет на зависть.

К тому же, матч пройдёт в Турине. Неаполитанцы проиграли семь из последних восьми встреч на стадионе "Альянц — Ювентус", что делает их перспективы совсем печальными. Состав у Массимилиано Аллегри сильнее, игровых проблем меньше, да ещё и преимущество своего поля впридачу. Лобовая победа "Юве" за нестыдные 1.75 в БК "Лига Ставок" просто кричит о себе.

(Сделать ставку) . "Ювентус" традиционно хорошо проводит большие матчи на внутренней арене, да и для Криштиану Роналду встреча с вице-чемпионом наверняка станет особенной. Пожалуй, разница в классе команд столь велика, что имеет смысл рискнуть и подумать о докупке форы. Победа хозяев с форой (-1) идёт за 2.30, а вариант "индивидуальный тотал туринцев больше 1,5 мячей" оценён в 1.85

Для любителей рисковать есть предложение "гости забьют в каждом тайме" с коэффициентом 2.80. Очень даже недурно.