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Роналду поздравил Модрича с титулом лучшего игрока года
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Роналду поздравил Модрича с наградой лучшему футболисту года ФИФА 

RT на русском + ещё 4 13 часов назад
Фото: Reuters
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил экс-партнёра по мадридскому «Реалу» хорватского полузащитника Луку Модрича с наградой лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
«Поздравляю Модрича с наградой лучшему игроку мира. Что касается Салаха, то он заслуженно получил премию имени Ференца Пушкаша, так как его гол был красивым», — приводит слова форварда «Чемпионат» со ссылкой на Instagram спортсмена.
Роналду был включён в тройку номинантов на получение звания лучшему футболисту года по версии ФИФА. При этом португалец пропустил церемонию награждения, которая состоялась в Лондоне.
Ранее глава Хорватского футбольного союза Шукер заявил об окончании эры Месси и Роналду в футболе.
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