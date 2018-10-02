Судейская бригада матча девятого тура Российской премьер-лиги "Локомотив" — "Ахмат" во главе с Евгением Турбиным получила оценку "неудовлетворительно" и понесет наказание. Об этом на пресс— конференции заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Встреча "Локомотив" — "Ахмат" (2:0) состоялась 29 сентября в Москве. На послематчевой пресс-конференции главный тренер грозненского клуба Рашид Рахимов выразил недовольство работы судейской бригады. Егоров признал, что судья ошибся в моменте с неназначением пенальти в ворота "Локомотива", когда игрок московского клуба Брайан Идову сыграл рукой в подкате.
"Если бы все возмущались, как Рашид Рахимов, то у нас не было бы проблем. Я лично принес извинения руководству "Ахмата", благо там понимающие люди. Судейская бригада получила оценку "неудовлетворительно" и будет серьезно наказана. В моменте с игрой рукой защитника "Локомотива" Брайана Идову была явная ошибка главного арбитра и его ассистентов", — сказал Егоров.