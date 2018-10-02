Ещё
Арбитры матча «Локомотив» — «Ахмат» будут наказаны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бригада арбитров матча «Локомотив» — «Ахмат» будет наказана за ошибку 

ТАСС + ещё 38 1 час назад
Фото: ТАСС
Судейская бригада матча девятого тура Российской премьер-лиги "Локомотив" — "Ахмат" во главе с Евгением Турбиным получила оценку "неудовлетворительно" и понесет наказание. Об этом на пресс— конференции заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Встреча "Локомотив" — "Ахмат" (2:0) состоялась 29 сентября в Москве. На послематчевой пресс-конференции главный тренер грозненского клуба Рашид Рахимов выразил недовольство работы судейской бригады. Егоров признал, что судья ошибся в моменте с неназначением пенальти в ворота "Локомотива", когда игрок московского клуба Брайан Идову сыграл рукой в подкате.
"Если бы все возмущались, как Рашид Рахимов, то у нас не было бы проблем. Я лично принес извинения руководству "Ахмата", благо там понимающие люди. Судейская бригада получила оценку "неудовлетворительно" и будет серьезно наказана. В моменте с игрой рукой защитника "Локомотива" Брайана Идову была явная ошибка главного арбитра и его ассистентов", — сказал Егоров.
ТАСС: последние новости
РФС объявил о положительной допинг-пробе игрока первенства ПФЛ Алаев: РФС принимает решение Акинфеева об уходе из сборной России Смертин назначен на пост директора РФС по региональной политике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывший чемпион мира по боксу погиб в ДТП2
«Мозг Хабиба будет греметь»63
Российский футболист попался на допинге
Загитова шокировала откровенной программой58
Сотникова сделала неожиданное признание4
Видео
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
00:51
Сотникова сделала неожиданное признание
Фигурное катание
00:53
Американка рассказала об изнасиловании Роналду
Футбол
03:35
Черчесов сделал признание после ухода Акинфеева
Футбол
00:24
Загитова шокировала откровенной программой
Фигурное катание
01:38
Жена Кержакова рассказала о его романе
Футбол
03:35
«Мы больше его не увидим»: уход Акинфеева довел до слез
Футбол
03:52
Гонщик — Путину: не буду поливать вас шампанским
Автоспорт
03:27
Жена Мамаева сделала заявление после гей-скандала
Футбол
00:49
Судья добил мяч головой и засчитал гол
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение