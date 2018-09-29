Роналду обратился к жителям России по-русски

Роналду на русском языке обратился к жителям России

В ходе трансляции форвард увидел комментарий своего подписчика на русском языке в сопровождении эмодзи российского флага. В ответ португалец пожелал россиянам спокойной ночи, произнеся часть своего предложения на русском языке.

"Россия, давай-давай, моя прекрасная страна, спокойной ночи!" — сказал пятикратный обладатель "Золотого мяча".

33-летний Роналду минувшим летом приезжал в Россию для участия в чемпионате мира — 2018.

Ранее сообщалось, что Роналду провозгласил себя величайшим футболистом в истории.