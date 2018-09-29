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Роналду обратился к жителям России по-русски
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Роналду на русском языке обратился к жителям России 

Газета.Ru + ещё 4 34 минуты назад
Фото: Reuters
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду обратился к жителям России во время трансляции в своем инстаграме, передает "Советский спорт".
В ходе трансляции форвард увидел комментарий своего подписчика на русском языке в сопровождении эмодзи российского флага. В ответ португалец пожелал россиянам спокойной ночи, произнеся часть своего предложения на русском языке.
"Россия, давай-давай, моя прекрасная страна, спокойной ночи!" — сказал пятикратный обладатель "Золотого мяча".
33-летний Роналду минувшим летом приезжал в Россию для участия в чемпионате мира — 2018.
Ранее сообщалось, что Роналду провозгласил себя величайшим футболистом в истории.
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