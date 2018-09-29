Джикия рассказал о конфликтах в «Спартаке»

Новый капитан «Спартака» рассказал о конфликтах в команде

«Был элементарный разговор с тренером Массимо Каррерой, спокойный, рассудительный. Мы подошли и попытались донести, что все, как говорили ребята, получилось случайно. Я верю им, потому что сам сижу в Инстаграме.

За последние две недели прочитал о "Спартаке" столько, сколько в школе не читал за 11 лет. А вообще, кажется, мне надо уже удалиться из Инстаграма», — заявил Джикия.

По словам футболиста, ситуация с поставленными лайками показалась ему смешной. «Обидно, что так все получилось, что на "Спартак" так все вылилось из-за какого-то нажатия экрана. Не хочется никого судить, кто прав и виноват», — отметил он.