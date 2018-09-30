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Баста пристыдил болельщиков «Ростова»
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Баста пристыдил болельщиков «Ростова» 

Lenta.ru + ещё 24 13 часов назад
Фото: ТАСС
Российский музыкант Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, обратился к болельщикам футбольного клуба «Ростов» во время своего концерта на местной арене. Его слова передает Rostovgazeta.ru.
«Почему же мы такие лицемерные и радуемся только успехам? Где вы все были, когда клуб находился в ужасном положении? Все опять вспомнили о великом клубе, только когда все наладилось. Но давайте говорить и о других футбольных командах Ростова», — заявил Баста.
Концерт музыканта прошел 29 сентября. В этот же день появились свидетельства, что поле «Ростов-Арены» пострадало из-за защитного покрытия, которое монтировалось перед выступлением рэпера.
Футбольный клуб «Ростов», а также руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) отрицательно отнеслись к проведению на ростовском стадионе музыкального концерта. Их опасения связывались с тем, что газон арены может пострадать от подобных мероприятий.
По итогам восьми туров РПЛ «Ростов» занимает четвертую строчку турнирной таблицы. Команда одержала четыре победы, трижды сыграла вничью и уступила всего однажды.
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