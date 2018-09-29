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Роналду прокомментировал обвинения в изнасиловании
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Роналду заявил, что обвинившая его в изнасиловании девушка хочет прославиться 

ТАСС 46 минут назад
Фото: globallookpress.com
Нападающий итальянского "Ювентуса" Кришитиану Роналду уверен, что Кэтрин Майорги — девушка, обвинившая футболиста в изнасиловании — просто хочет прославиться за счет его имени. Такое мнение во время трансляции на своей странице в Instagram высказал сам португалец, чьи слова приводит портал "Газета.Ru".
Ранее немецкий журнал Spiegel сообщал, что инцидент между Роналду и Майорги произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Позднее футболист заплатил девушке $375 тыс., чтобы она "не распространялась о подробностях". При этом юристы Майорги приводят описание происшествия от самого Роналду — футболист, согласно материалам юристов, отрицает факт изнасилования, хоть и утверждает, что девушка ему отказывала.
"Это ложь. Она хочет прославиться за счет моего имени. Такие ситуации — часть моей работы", — сказал Роналду.
Также в пятницу стало известно, что португалец намерен судиться с немецким изданием. Адвокат футболиста Кристиан Шерц заявил о недопустимости сообщения о подозрении в области частной жизни и будет добиваться правовой защиты для своего клиента.
Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года. Летом текущего года 33-летний футболист перешел из испанского "Реала" в "Ювентус" за €100 млн, он провел за туринский клуб семь матчей и отметился тремя забитыми голами.
ТАСС: последние новости
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