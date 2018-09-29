Кажется, Головин ошибся адресом. «Монако» застрял в зоне вылета

У «Монако» восемь матчей без побед и третье с конца место в таблице Лиги 1.

Зачем Жардим перетасовал состав

Семь (7!) изменений произвёл в основе относительно прошлого матча тренер «Монако». В другой ситуации можно было предположить, что Жардим элементарно психанул под давлением семиматчевой (с учётом Лиги чемпионов) безвыигрышной серии.

Допускаю, что досада Леонарду на своих игроков после бездарного «влёта» «Анже» действительно имела место быть. На своём поле команда выглядела под стать своему стадиону — такой же пустой в плане идей и эмоций. Но, какие бы чувства ни обуревали душу португальского Мистера, разумом, он, безусловно, понимал: без ротации в столь жёстком состязательном графике запросто загнать команду в ещё более глубокую психологическую яму — поди вытащи потом. И, конечно, он держал в уме предстоящую встречу с «Боруссией» в Лиге чемпионов, чрезвычайно важную для монегасков во всех отношениях — стратегическом, имиджевом, моральном. Ну и финансовом тоже. В Сент-Этьене свои места в стартовом составе красно-белых сохранили четверо — вратарь Бенальо, защитники Глик и Сидибе и, естественно, капитан-бомбардир Фалькао.

Почему Головин вернулся на лавку

Из семёрки игроков, приземлившихся на лавку, Головин, пожалуй, меньше всех заслуживал тренерских и болельщицких претензий в прошлом туре. Напротив, Александр был одним из немногих, кто хотя бы пытался растормошить сонное красно-белое царство. Он чаще кого бы то ни было в «Монако» шёл в отбор (6 попыток) и совершал обостряющие передачи (4 штуки с точностью 75%). Жардим просто поберёг своего самого дорогого новичка. Три матча за восемь дней и полностью здоровому атлету непросто выдержать, а для недавнего пациента лазарета такая нагрузка просто опасна. Поэтому игру на «Жеффруа-Гишар» хавбек сборной России начал в запасе.

Как «Монако» выглядел без Александра

Внедрением в состав дополнительного опорника, обладателя гордого прозвища Пеле, Жардим постарался повысить надёжность игры. На деле манипуляции кадрового и тактического свойства ожидаемого эффекта не дали. Российский легионер угрюмо наблюдал со скамейки, как его новые одноклубники «косячат» на своей половине поля и губят редкие моменты на чужой. «Сент-Этьен» до перерыва наработал гола на три, не меньше. Его игроки и в пустые ворота с метра не забивали, и в перекладину били. Однажды свинью своему опытному вратарю Бенальо подложил правый защитник Раджи. После его безалаберной откидки назад ветерану пришлось резко ускоряться, чтобы предотвратить большие неприятности. При таком невезении хозяев «Монако» мог дотянуть с нулями до перерыва… но не дотянул. На 41-й минуте Вахби Хазри наказал-таки стопперов Жардима за нерасторопность.

После отдыха монагески провернули две-три реально толковые, потенциально результативные атаки. Но вместо того, чтобы сравнять счёт, пропустили ещё. И снова по собственной вине. Тот самый Пеле ознаменовал свой дебют в Лиге 1 результативным обрезом на своей половине поля. Хазри ему, должно быть, «мерси» мысленно сказал — за первый дубль в сезоне. Единственное, что испортило настроение тунисско-французскому герою вечера, это мышечное повреждение. За полтайма до конца матча Вахби попросил замену и под овацию удалился на скамейку запасных.

Как сыграл Головин

За полчаса до конца Жардим поднял со скамейки Головина. В его жестах и взгляде явственно читался призыв-мольба: «Саша́, ну хоть ты придумай что-нибудь!». Много у Леонарду народу в запасе, а положиться особо не на кого. В «Монако» Александр оказался в новой для себя ситуации — когда на тебя смотрят как на спасителя и ждут чудес по заказу. В ЦСКА в этом плане ему было значительно проще — лидерские полномочия более равномерно распределялись между игроками, гнёт ответственности ощутимо ниже был. Головин без раскачки и тени робости вошёл в игру. Исполнил угловой, нанёс первый прицельный удар в Лиге 1 (к сожалению, недостаточно сильный) и едва избежал первой во Франции жёлтой карты — за жёсткий стык с противником. Было ещё несколько конструктивных передач в развитие атаки, но не более того. Приятно, что Головин временами выделяется на общем фоне. Печально, что этот фон — настолько серый.