Ещё
Футболист «Анжи»: обещают зарплату «с первой пенсией»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист «Анжи» рассказал, что в клубе по-прежнему не платят зарплату 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий махачкалинского «Анжи» Павел Долгов рассказал о финансовых проблемах дагестанского коллектива.
«Зарплату по-прежнему не платят. Обещают дать попозже, как говорится: «с первой пенсией». Пока выплачивают премиальные, вот сейчас должны что-то выплатить за победу над «Динамо». Так потихоньку отдают частями», — цитирует игрока «Советский спорт».
Он также рассказал, как «Анжи» готовится к матчам в сложном финансовом положении.
«Проводим сборы в Подольске. На московские матчи ездим на автобусе — эти игры, по сути, домашние. В Каспийске пока играли только дважды. До Подольска мы тренировались в Махачкале. По мне сейчас даже лучше — намного экономнее жить в Подольске. Если бы жили в Дагестане, клуб тратил бы больше денег, а мы — сил», — добавил Долгов.
Ранее Гусев предположил, что «Зениту» в матче с «Анжи» в Махачкале придётся непросто.
RT на русском: последние новости
Гаттузо заявил, что не думает о нависшей над ним «тени» Конте СМИ: Американка обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании Джикия: за последние две недели прочитал о «Спартаке» столько, сколько не читал за 11 лет в школе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова сделала заявление после триумфа15
Сменившая РФ на Украину биатлонистка сделала заявление33
Смолов не поможет сборной России2
Развод Мамаева обернулся гей-скандалом1
Как Загитова затмила Медведеву4
Видео
01:38
Бывшие жены Кержакова объединились против него
Футбол
00:41
Роналду ответил на обвинения в насилии
Футбол Статьи
00:51
«Мой главный минус — это нелюбовь к самой себе»
Фигурное катание Статьи
02:25
Парадокс России
Хоккей Статьи
07:32
Дочь Тутберидзе завоевала первую медаль
Фигурное катание
00:56
Кажется, Головин ошибся адресом
Футбол Статьи
00:24
Загитова сделала заявление после триумфа
Фигурное катание
00:24
Загитова совершила невероятное
Фигурное катание
00:24
Судей обвинили в занижении оценок Загитовой
Фигурное катание
01:06
Лишний вес и серое катание. Что происходит с Медведевой?
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение