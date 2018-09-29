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Парфёнов высказался о победе над «Арсеналом»
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Парфёнов прокомментировал победу «Урала» над «Арсеналом» в РПЛ 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
Фото: fc-ural.ru
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов поделился впечатлениями после домашней победы над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.
«В перерыве ребят подбодрили, потому что у них было небольшое опустошение. Сказал им, что у нас есть тайм — достаточно времени, чтобы изменить ситуацию. Мои слова благодарности ребятам, что услышали. Плюс ребята, которые вышли со скамейки, усилили игру. То есть здесь плоды всей команды», — цитирует специалиста «Чемпионат».
Он также оценил игру вышедших на замену Андрея Панюкова и Отмана Эль-Кабира.
«Ребята сделали то, что должны были сделать. Люди должны выходить на замену и помогать команде, что как раз и получилось», — добавил Парфёнов.
Ранее дубль Панюкова принёс «Уралу» победу над «Арсеналом» в девятом туре РПЛ.
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