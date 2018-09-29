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Смолов перенес операцию
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Федор Смолов успешно прооперирован 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: clm.ru
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов, повредивший ключицу в кубковом матче с "Балтикой", пропустит не менее месяца. В субботу футболист был прооперирован в Германии.
Операция прошла успешно. Уже во вторник Смолов вернется в Россию и приступит к занятиям на клубной базе в подмосковной Баковке. Согласно прогнозам врачей, восстановление Федора займет 30-40 дней.
Таким образом, Смолов пропустит не только матчи "Локомотива" с "Ахматом", ЦСКА, "Ростовом", "Енисеем", "Шальке" и "Порту", но две встречи сборной России. Федор мне сможет помочь нашей команде в домашних матчах со сборными Швеции и Турции.
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